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Gündem Zam tamam, sırada fark ödemeleri var: Hesaplara yatacağı o tarih belli oldu
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Zam tamam, sırada fark ödemeleri var: Hesaplara yatacağı o tarih belli oldu

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Zam tamam, sırada fark ödemeleri var: Hesaplara yatacağı o tarih belli oldu

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkı maaşlara yansıtıldı. Zamlı maaşlarını henüz almayan emekli ve memurlar, fark ödemelerinin ne zaman yatacağını merakla bekliyor.

Temmuz ayıyla birlikte maaş zamlarının netleşmesinin ardından emekli ve memurların gözü maaş farkı ödemelerine çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının takvimi duyurması bekleniyor. Herkesin ortak sorusu ise "Emekli ve memur maaş farkı ne zaman yatıyor" şeklinde...

Emekli ve memur maaş farkı yattı mı?

Hayır, 7 Temmuz 2026 Salı günü itibarıyla emekli ve memur maaş farkları yatmış değil. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı takvimi henüz paylaşmadı. Temmuz ayının son haftasında maaş farklarının yatması bekleniyor.

4A SSK EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında emekli maaşlarını alıyor.

BAĞKUR (4B) EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 7,7 ve 9 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 1 ve 3 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 4, 6 ve 8 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 0 ve 2 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alıyor.

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