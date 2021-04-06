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Siyaset 'Zevzeklik'te sınır yok! İYİ Partili Aytun Çıray hem 'darbe iması yok' dedi hem 'üslub sorunlu' dedi
Siyaset

'Zevzeklik'te sınır yok! İYİ Partili Aytun Çıray hem 'darbe iması yok' dedi hem 'üslub sorunlu' dedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'zevzeklik' olarak yorumladığı bildiriyi destekleyen Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, bir yandan darbe iması olmadığını bir yandan da üslubun sorunlu olduğunu söyleyerek kendisiyle çelişti.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 21:53:00 -
'Zevzeklik'te sınır yok! İYİ Partili Aytun Çıray hem 'darbe iması yok' dedi hem 'üslub sorunlu' dedi

104 emekli amiralin ortak imzası ile yayımlanan 'darbe' imalı bildiri, İYİ Parti içinde tartışmaya neden oldu. Parti içinde bir kısım bildiriyi ifade özgürlüğü olarak değerlendirirken bir kısım da darbe iması yapıldığını söyledi. Genel Başkan Meral Akşener bildiri için 'zevzeklik' derken bildirinin altına imzamı atarım diyen Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, partinin söylemindeki farklılığı BBC Türkçe'ye değerlendirdi.

'Altına imzamı atarım' demişti

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray'ın bildiri yayımlandıktan kısa süre sonra yaptığı "Altına imzamı atıyorum" açıklamasına karşın Genel Başkan Meral Akşener, bildiriyi "zevzeklik" olarak tanımladı.

İYİ Parti İstanbul milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun bildiriyi darbe iması olarak değerlendiren paylaşımına parti içinden bazı isimlerden tepki geldi.

Akşener'den zevzeklik açıklaması

Genel Başkan Meral Akşener konuyla ilgili yaptığı ikinci açıklamada, "zevzeklik" ifadesini "gevezelik, boş söz" olarak kullandığını söyledi. Akşener, Montrö Antlaşması'nın tartışmaya açılmasına itiraz edilebileceğini belirterek, "Ama gündüz vakti fikrini söylemek başka bir şey, bir araya gelip, adını 'bildiri' koyup gece yarısı paylaşmak başka bir şey" ifadelerini kullandı.

Hem darbe iması yok dedi hem üslup sorunlu dedi

BBC Türkçe'nin parti içi tartışmalarla ilgili sorularını yanıtlayan Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, bir ayrılık durumunun söz konusu olmadığını söyledi ve yaptığı paylaşımın arkasında durdu.

"O metnin içeriğini okursanız geçmişten beri benim de eleştirdiğim konular" diyen Çıray, bildiride bir yandan 'darbe iması' olmadığını söylerken bir yandan da üslubunun sorunlu olduğunu söyleyerek kendisiyle çelişti. 

İçindeki metne hukukçularımız da baktı, o metinde en ufak bir darbe iması görmedik." diyen Çıray sözlerine şöyle devam etti:

"Mantar tabancası ile mi darbe yapacaklar, emirlerinde bir tek er yok. Ancak açıklanış üslubu olarak tasvip etmiyoruz. Haklı ve en ufak bir kötü niyet gütmemiş olsa dahi, gecenin bir saatinde yapılan böyle bir açıklama, milletimizin şuur altındaki darbe korkusunu tetikleyen bir açıklama olmuştur. Saat olarak, üslup olarak bunu eleştiriyoruz."

Çıray yapılan açıklamalar karşısında, partinin oy tabanından kopmalar olabilir mi sorusuna, "Tabanla yönetim arasında bir kopukluk olduğu görüşüne katılmıyorum" yanıtını verdi.

Meşruiyetçi bir parti olduklarını vurgulayan Çıray, "Bizim en büyük iddiamız özgürlükçü demokrasi, anayasal bir hukuk devleti, bu bizim çizgimiz. Bu çizginin karşısına ne çıkarsa biz de ona karşı çıkacağız. Parti tabanı da böyle düşünüyor, biz de böyle düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

 

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Yorumlar

havva BULUT

sarıklı amirele sıcak bakmıyom dedi bunu haber yapsana akit  
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