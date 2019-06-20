Zerrin Özer Murat Akınca tarafından dolandırıldı mı? Zerrin Özer’in sağlık durumu nasıl?

Sanatçı Zerrin Özer kendisinden 27 yaş küçük olan Murat Akıncı’yla evlendi. Bu evliliğin üzerinden 36 saat geçmişti ki Murat Akıncı hakkında dolandırıcılık yaptığı ve organize suç örgütü Adnan Oktar’ın da talebesi olduğu ortaya atılmasıyla birlikte Zerrin Özer yapılan evliliği durdurma kararı almıştı. Evlilik hayali zehir olan Zerrin Özer, fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.

Zerrin Özer, Murat Akınca ile 16 Haziran Pazar günü dünya evine girmişti. Ancak nihakın ardından Murat Akınca'nın dolandırıcılık ve kimlikte sahtecilik yaptığına dair bir sürü iddia atılmış, bu iddialar programa canlı olarak bağlanan bir çok kadın tarafından doğrulanmıştı. İddialar arasında Murat Akınca'nın kadınlarla bir süre ilişki kurduğu ardından paralarını dolandırdığı ve kendini farklı bir kimlikle tanıttığı da vardı. Ayrıca şu anda cezaevinde bulunan Adnan Oktar'ın programında çekilmiş görüntüleri ve son olarak da sosyal medya fenomeni Hakan Kakız'a çıplak fotoğraflarını gönderdiği iddiaları da Zerrin Özer'in Akınca'dan boşanma kararı almasına neden oldu. Evlilik 36 saat sürdüğü için boşanma değil 'evlilik iptal' davası açıldı.

Zerrin Özer'in yaşanan olaylar sonrasında çok üzüldüğü ve hastanelik olduğu doğrulandı. Tansiyonu çok yükselen ve sol kolu uyuşan Özer'in menajeri Kemal Aslan ile birlikte hastaneden çıktığı görüntüler yürekleri burktu. Özer'in menajeri Kemal Aslan, çıkışta şu açıklamayı yaptı: "Zerrin Hanım iki üç gündür büyük üzüntü içerisinde. Evde bayılmış. Krize girmiş. Kendisini yardımcıları bulmuş." Özer, hastaneden tekerlekli sandalyeyle ayrıldı. Sanatçının bitkin görüntüsü dikkat çekti.