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Zerdeçal ve limonun uyumu karşısında çok şaşıracaksınız!

Sıcacık yaz günlerinde içinizi ferahlatacak harika bir içeceğe ne dersiniz? Hem de bu içecek sağlık açısından son derece faydalı…

05 Haziran 2019 Çarşamba 01:28
Zerdeçal ve limonun uyumu karşısında çok şaşıracaksınız!

Sıcak havalar iyiden iyiye kendini göstermeye başladı. Bu havalarda susuzluk hissini giderebilmek için genellikle bol şekerli ve gazlı içecekler tercih ediliyor. Ancak bu tip içecekler hem zararlı hem de bolca kalori içeriyor. Sağlıklı bir beden için hararetin tavan yaptığı anlarda su içmek en doğrusudur. Ancak birçok kişi böyle anlarda suya alternatif ürünleri tüketmek ister. Şayet siz de böyle bir arayıştaysanız size hem leziz hem de sağlıklı bir önerimiz var.

Zerdeçallı limonata tarifi

Malzemeler:

  • 5 adet limon
  • 3 kahve fincanı şeker (Şeker oranı damak tadınıza göre değişebilir. Çok şekerli seviyorsanız beşe beş oranı kullanabilirsiniz.)
  • 1,5 litre su
  • 2 çay kaşığı toz zerdeçal
  • 3-4 sap nane
  • Buz 

Limon kabuklarını rendeleyin.

Ardından limonları dilimleyip kapaklı bir kaseye alın. Üzerine rende limon kabuklarını ekleyin.

Limonların üzerine şeker ve zerdeçalı ekleyin.

Kasenin kapağını kapatın.

Yaklaşık 6 saat ara ara kaseyi çalkalayarak bekleyin.

Bu süre zarfında limonlar suyunu salacaktır.

Şayet rondonuz büyükse tüm malzemeleri tek seferde makineden geçirin. Rondonuz küçükse işlemi 2-3 kez tekrarlayın. Karışımın rondodan rahat geçebilmesi için biraz su eklemenizde yarar var.

Tel süzgeci derince bir kabın üzerine yerleştirin.

Rondodan geçirdiğiniz karışımı tel süzgece boşaltın.

Bir sürahiye su doldurun.

Bir elinizle karışımın üzerine su dökün diğer elinizle limon kabuklarını sıkın.

Bu sayede limon ve limon kabuklarının tüm lezzeti suya geçecektir.

Servis aşamasında taze nane ve buz kullanabilirsiniz.

Zerdeçalın faydaları nelerdir?

Binlerce yıldır şifa kaynağı olarak kullanılan zerdeçal, doğal bir anti-septik ve anti-bakteriyeldir.

Zencefil; B6 ve lif kaynağıdır.

Hazmı kolaylaştırır.

Soğuk algınlığı ile mücadele eder.

Mide sağlığını korur.

Karaciğeri güçlendirir.

Sinirleri yatıştırır.

Kansere karşı önemli bir koruyucudur.

Limonun yararları nelerdir?

C vitamini kaynağı olan limon bağışıklık sistemini güçlendirir.

Karaciğer sağlığı için önemlidir.

Böbrek taşlarının tedavisi için son derece yararlıdır.

Beyin sağlığını korur.

Bağırsakları temizler.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 01:28
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