Zerdeçal nasıl tüketilir? Zerdeçalı neden karabiberle tüketmeliyiz? Bağımlılık yapacak tarifler

Anavatanı Güney Asya olan zerdeçal, hint safranı olarak da bilinir ve zencefilgiller ailesine mensuptur. Zerdeçöp, sarıboya, zerdeçav gibi isimleri de vardır.

Bitkinin armut şeklindeki ana kökleri baharat olarak kullanılmaktadır. Zerdeçal, renklendirici olarak kumaş ve deri boyanması gibi işlemlerde kullanılmaktadır. Eski zamanlarda; zerdeçalın asit ve bazlara tepki vermesi nedeniyle turnusol kağıdı yerine kullanıldığı bilinmektedir.

Baharat olarak kullanılması için bir dizi işlem görmesi gerekmektedir. Zerdeçal, safran yerine kullanılmakla birlikte; çeşni ve aroma arttırıcı olarak kullanıldığı bilinmektedir.

İspanyolların deniz ürünlerinden yapılan ünlü ” paella ” yemeğinde kullanılır. Ayrıca ”köri” yapımında ana malzemelerden biri zerdeçaldır. Zerdeçal; aroma ve lezzet arttırıcı olarak kadim tarihten beri hint ve çin mutfaklarında kullanılmaktadır. Her türlü yemek ve salatalarda, çorbalarda zerdeçal kullanılabilir. Zerdeçal özellikle; tavuk yemeklerinde, çorbalarda, patates salatasında tercih edilmektedir.

Zerdeçalın etken maddesi; kurkimindir. 3 gram zerdeçalda yaklaşık olarak 30-90 mg arası kurkumin bulunabilir. İşte ilaç yerine kullanılan kür tarifi ve diğer detaylar...

Zerdeçal Nasıl Tüketilir? Zerdeçalı Neden Karabiberle Tüketmeliyiz?

Zerdeçalden tam fayda sağlamak için önemli bir nokta vardır. Bilindiği gibi zerdeçalın faydalarından bahsedilirken bu faydaları sağlayan etken madde curcumin ( kurkumin) isimli bir maddedir. Bu madde zerdeçal içerisinde ağırlıkça % 3 oranında bulunur.

Bu çok az bir orandır ve ham halde zerdecal tüketirken bu curcumin miktarının çok azı vücut tarafından emilir. Yapılan araştırmalarda, curcumin maddesinin etkisini arttıracak bazı maddeler tespit edilmiştir. Piperin adı verilen ve bildiğimiz karabiberin etken maddesi olan bu maddenin, curcuminin etkisini % 2000 oranında arttırabileceği tespit edilmiştir.

Ayrıca; curcumin yağda çözünebilen bir maddedir. Bu nedenle zerdeçal bitkisinden tam fayda sağlamak için yağlı yemeklere karabiberle birlikte eklenmesi uygun olur. Karabiberle birlikte zerdeçalin yağda bir süre beraber pişirilmesi de curcumin etkisini oldukça yüksek miktarda arttırmaktadır. Özellikle tavuk yemeklerinde zerdeçal ve karabiberin birlikte kullanılması ve bunun bir alışkanlık haline getirilmesi önemlidir.

Türkiye’de yapılan bir araştırmada ise artık ameliyat olasılığı bulunmayan Akciğer kanseri bir hastaya klinik ortamda verilen curcumin ve kişinin diyet listesinde karabiber-zerdeçal karışımını kullanması ile 6 ay sonra hastada büyük oranda iyileşme sağladığı görülmüştür ve bu olay tıp tarihine geçmiştir!!

Zerdaçalın Faydaları Nelerdir?

Zerdeçalın etken maddesi olan Curcumin ( Kurkumin ) adlı maddenin insan sağlığı açısından pek çok etkisi olduğu yapılan araştırmalarla bilinmektedir. Cincinnati Üniversitesince yapılan bir araştırmada zerdeçalın özellikle eklemlerde ağrı ve iltihaba yol açan COX-2 adlı enzimi durdurduğu tespit edilmiştir.

Curcumin ( Kurkumin ) üzerinde yapılan araştırmalarda, zerdeçalın kanser, diyabet, alzehimer gibi hastalıkları önleyici etkisinin bulunduğu gözlenmiştir. Kanserli hücreleri öldürdüğü tespit edilen zerdeçalın kanser türlerinde, önleyici ve destekleyici olarak kullanılabileceği görülmüştür. Ayrıca; curcumin içeren bir kremin; tedavilere yanıt veremeyen cilt kanseri hastalarına uygulanmasıyla; hastaların hemen hepsinde kanserli lezyonlarda ciddi azalmalar meydana gelmiştir.

Zerdeçalın beyin aktivitelerine önemli ölçüde fayda sağladığı belirtilmiştir. Alzheimer hastalığının önlenmesi ve durdurulmasında kullanılabilmektedir. Yapılan araştırmalarda, Hindistan’da Alzheimerin neden az görüldüğü üzerinde yapılan bir araştırmada bunun nedeninin bu bölgede yoğun olarak tüketilen köri maddesi olduğu ve körinin içinde bulunan zerdeçalin alzheimeri bu kadar başarılı bir oranda önlediği görülmüştür.

Zerdeçal aynı zamanda kalp sağlığı ve karaciğer sağlığı için de tüketilmesi gereken bir baharattır. Karaciğer yağlanmasından en etkili destekleyici yöntemlerden birisi zerdeçal kullanılmasıdır. Özellikle safra tembelliği, alkol ve diğer nedenlere bağlı karaciğer hastalıklarında oldukça etkili bir besindir. Safra kesesinde çamur birikmesi, sarfa taşı olanlar, gaz problemi olanlar için etkili bir besindir. Kalın bağırsakta oluşan poliplerin kansere dönüşmesini de önlediği belirtilmiştir.

Ünlü kanser uzmanı Profesör Erkan TOPUZ’a göre ise zerdeçal en önemli baharattır ve pek çok kanser türüne, romatizmaya, unutkanlığa karşı çok önemlidir.

Piyasada zerdeçal-karabiber ekstratları da bulunmaktadır. Bu ürünlerden güvenilir olanları da doktor tavsiyesi ile kullanılabilir.

Uyarı: Mide ülseri ve çeşitli sindirim problemleri olanlar için dikkatle kullanılması gerekmektedir. Aşırı tüketimi emziren bayanlarda süt salgısını azaltabilmektedir. Ayrıca; satın alacağımız toz halindeki zerdeçalın mutlaka ağzı kapalı uygun koşullarda tüketiciye ulaştırılmış ürün olması önemlidir. Açıkta satılan ürünlerde bayatlama, etken maddelerin kaybı görülebilir.

Toz zerdeçal nasıl tüketilir?

Genellikle baharat olarak kullanılan zerdeçal, çorbalardan pilavlara, et yemeklerinden sebze yemeklerine, bütün tariflerde tat vermek için kullanılabilir. Keklerde ve smoothie'lerde de toz zerdeçal kullanabilirsiniz. Toz zerdeçalı kullanmanın en pratik iki yöntemi ise süt ve su ile karıştırmaktır.

Gece yatarken zerdeçal

Zerdeçal doğal bitki kaynağının daha etkili olabilmesi için gece yatarken kullanmak oldukça önemlidir. Bu bağlamda örneğin ılık bir suyun içerisine biraz zerdeçal katmak suretiyle kullanmak mümkündür. Aynı zamanda ılık bir süt ya da yoğurt içerisine katarak gece yatmadan önce tüketilebilir

Zerdeçal ZAYIFLATIR mı?

Metabolizmayı hızlandırır. Yağlı yemeklerden sonra yada yağlı yemeklerle birlikte tüketilerek sindirime yardımcı etkisi arttırılabilir. Bu sayede zerdeçal ile zayıflama sağlanır.

Günde ne kadar zerdeçal tüketmeli

Zerdeçal, her ne kadar şifalı bir bitki olsa da, aşırı tüketimde yan etki gösterebilir. Olası yan etkilerinden birkaçı mide ağrısı ve bulantısı, baş ağrısı, kalp çarpıntısı ve kan sulanması, ishal ve gazdır. O yüzden günlük kullanım miktarı aşılmamalıdır. Bu miktar günde 6 ila 8 gram, yani 1 yemek kaşığıdır.

Limonlu zerdeçal faydaları

Mide sağlığını korur. Karaciğeri güçlendirir. Sinirleri yatıştırır. Kansere karşı önemli bir koruyucudur

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'nun gizli kür tariflerinden olan zerdeçallı balkabağı tarifi

BALKABAĞININ ÜZERİNE BUNU SÜRÜN VE YİYİN

Sofraların vazgeçilmez meyvelerinden olan balkabağının faydalarını duyunca ağzınız açık kalacak. Balkabağı içeriğinde bulundurduğu vitamin ve minerallerle insan vücudunu baştan aşağı yeniler. Aynı zamanda güçlü bir antioksidan atıcı olan balkabağını zerdeçalla denediniz mi? Osman Müftüoğlu'nun gizli yöntemlerinden olan bu kür bağışıklık sistemini tavan yaptırıyor. Tek yapmanız gereken balkabağının üzerine zerdeçal sürüp tüketmek.

Balkabağının Faydaları Nelerdir?

A vitamini bakımından zengindir.

İçeriğinde bulunan C vitamini sayesinde vücudun hastalık direncini arttırır ve mikroplara karşı doğal bir savunucudur.

Antioksidan özelliği mevcuttur.

Cildin parlak ve canlı görünmesini sağlar.

Kötü kolesterolü düşürür ve kalp sağlığını korur.

Zerdeçalın Sağlığa 5 Faydası

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kolestrolü düşürür.

Eklem ağrılarını ve enflamasyonu azaltır.

Parkinson, Alzheimer, MS (Multiple Skleroz) gibi nörolojik hastalıklar açısından umut vadetmektedir.

Kan şekerini dengede tutmayı sağlar.