Zerdeçal lekesi nasıl çıkar? Sağlık için son derece faydalı olan zerdeçal, rengiyle de dikkat çeker. Bu hoş baharatın tek kötü tarafı ise döküldüğü yerde kalıcı lekeler bırakmasıdır. Peki, bu lekeden zahmetsizce kurtulmak mümkün mü?

Zerdeçalın faydaları saymakla bitmez. Bağışıklık sistemini güçlendiren, kansere yakalanma riskini azaltan, kalp hastalıklarına yol açan unsurları ortadan kaldıran zerdeçal ayrıca hoş bir lezzete sahiptir. Tatlılara, yemeklere hem renk hem de lezzet katan bu baharatın tek olumsuz yanı ise döküldüğü yerde zor lekeler bırakmasıdır. Peki, yemesi keyifli temizliği zor olan zerdeçalın ardında bıraktığı lekeden zahmetsizce kurtulmak mümkün mü? Zerdeçal lekesi kıyafetten nasıl çıkar? Üzerinize zerdeçal döktüyseniz aceleci olmanız şart. Giysiyi üzerinizden çıkarıp lekenin tersini çevirin. Lekeyi soğuk suyla akıttın. Lekeyi çitilemeden akıttıktan sonra hemen bir macun hazırlayın. Bir miktar beyaz sirke ile karbonatı karıştırıp macun kıvamına getirin. Macun kıvamına getirdiğiniz karbonatı lekenin üzerine sürün. 20 dakikanın ardından kıyafeti her zamanki yönteminizle çamaşır makinesinde yıkayın. Kuruyan zerdeçal lekesi kıyafetten nasıl çıkar? Şayet lekelenen giysiye hızlıca müdahale edemediyseniz işiniz biraz daha zor. Bir kovanın içerisine sirke ve bulaşık deterjanı damlatın. Kovanın içerisine kıyafeti yerleştirin. 30-35 dakika lekeli kıyafet bu suyun içerisinde bekletilmeli. Giysiyi suyun içerisinden çıkarın. Güzelce sıktığınız giysiyi bir tezgaha yayın. Lekenin üzerine 1-2 yemek kaşığı karbonat dökün. İnce bir fırça ile lekeyi kazıyın. Ardından kıyafeti her zamanki yönteminizle çamaşır makinenizde yıkayın. Şimdiden kolay gelsin.

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