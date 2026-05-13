Yağ fabrikasında korkutan yangın!
Mersin'de faaliyet gösteren bitkisel yağ fabrikasında yangın çıktı, dumanları kilometrelerce öteden görülen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Mersin’i korkutan yangın, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kazanlı Mahallesi'nde faaliyet gösteren Aves Enerji Yağ ve Gıda Sanayi fabrikasında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın bir bölümünü etkisi altına alırken, bölgeden yükselen siyah duman gökyüzünü kapladı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ekiplerin yangını kontrol altına almak için yoğun çalışma yürüttüğü bildirildi.
Çalışmalara Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA araçlarının destek verdiği ifade edildi. Öte yandan, fabrika çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, muhtemel risklere karşı bazı bölümlerin tahliye edildiği öğrenildi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirildi. Alev alan yağ dolum silolarındaki söndürme çalışmaları ise devam ediyor.