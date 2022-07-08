Zencefilli suyun faydaları nelerdir? Toz zencefil çayı, kullanımı ve faydaları

Hem sağlıklı hem de şifalı bir bitkidir. C vitamini ve B6 vitamini içeren zencefil ayrıca sodyum, potasyum, kalsiyum, demir ve magnezyum minerallerini de içerir. Taze olarak ya da kurutulduktan sonra toz haline getirilerek kullanılan zencefil, pek çok rahatsızlık için şifa kaynağıdır. Boğaz ağrısına, kuru öksürüğe, regl ağrılarına, şeker seviyesini dengelemeye ve kötü kolesterolü düşürmeye karşı faydalıdır.

Bir bardak zencefil çayı veya zencefilli su içmeyi denediniz mi? Zencefil kökü içeceğinize baharatlı bir tat verir, bu kazanılmış bir tattır. Zencefil çayı veya zencefilli su içmenin sağlığa birçok faydası olduğunu biliyor muydunuz? Hafif bir detoks etkisine sahiptir ve zencefil ayrıca bir anti-inflamatuar etkiye sahiptir. Bu beş problem için düzenli olarak için veya bir fincan zencefil çayı yapın.

Yağ Yakmaya Yardımcı Zencefilli Su Tarifi Nasıl Yapılır?

Geceden 1 su bardağı sıcak suya 3-4 dilim taze zencefil ve çeyrek limon suyunu ekliyoruz. Sabah uyanır uyanmaz aç karnına içebilirsiniz.

Toz Zencefil Çayı Nasıl Yapılır?

Toz zencefil çayı hazırlamak çok basittir fakat içine koyacağınız zencefil miktarına dikkat etmeniz gerekir. Çünkü keskin ve acı bir tadı vardır. Çayın içine tadını yumuşatacak başka şeyler de ekleyebilirsiniz ama sadece toz zencefil çayı içerseniz daha faydalı olacaktır.

Şu ölçü size rahat bir içim keyfi verebilir:

Bir bardak su için bir çay kaşığı toz zencefil kullanabilirsiniz. Kaynamış olan suyun içine toz zencefili atın ve 5 dakika kadar demlenmesini bekleyin. Daha sonra dilerseniz balla tatlandırarak ya da içine limon dilimi ekleyerek içebilirsiniz. Toz zencefille hazırlanan çayın, taze zencefille hazırlanan çaya oranla daha yoğun bir tada sahip olacağını da unutmamalısınız.

Dünya genelinde çoğunlukla duygu durumunu düzeltmek ve daha iyi odaklanmayı sağlamak amacıyla kullanılan zencefil çayı, dopamin ve serotonin hormonlarını artırmaktadır. Bu özelliği ile kaygı, endişe bozukluğu ve hafif depresyon tedavisinde etkili olur.

Toz Zencefilin Faydaları Nelerdir?

-Toz zencefil faydaları çok olan bir besin ve şifa kaynağıdır.

-Çeşitli enfeksiyonlarda, grip ve soğuk algınlığı tedavisinde, cilt sağlığı ve bakımı gibi alanlarda kullanılan faydalı bir baharattır.

-Keskin bir tadı ve aroması vardır. Toz zencefil rengi kirli beyaz olup biraz da krem rengini andıran yapıdadır.

Sağlık alanındaki faydaları şöyle sıralanabilir:

-Bulantı kusma tedavisinde faydalıdır.

-Deniz tutması, hamilelik, kemoterapi veya üşütmeye bağlı olarak oluşan bulantılı kusma rahatsızlığında kullanılır.

-Hastanın hemen rahatlamasına yardımcı olur.

-Yapılan bazı araştırmalar sonucunda toz zencefilin, kusma, hazımsızlık, ishal ve karın ağrısı gibi sorunların tedavisinde çok etkili bir bitki olduğu tespit edilmiştir.

-Bağışıklık sistemini güçlendirir.

-C vitamini ve antioksidan kaynağı olan limon ile birlikte kullanıldığında bağışıklık sistemi direnç kazanır.

-Toz zencefilli limonlu su karışımı enfeksiyonlarla mücadele etmede çok faydalıdır.

-Grip ve salmonella gibi enfeksiyonlardan korumak için ideal bir karışımdır.

-Zekâ seviyesini artırma konusunda da faydalıdır.

-Toz zencefil anti-enflamatuar ve antioksidan özellik taşır. Yapılan bir araştırmada, zencefilin orta yaş grubundaki kadınların hafızasını güçlendirdiği ve bilişsel işlevlerini çoğalttığı konusunda önemli bulgular elde edilmiştir.

-Alzheimer hastalığına yakalanma riskini düşürür. Her sabah zencefil çayı içmek bu fayda için yeterlidir.

Yumurtalık kanseri tedavisinde faydalıdır.

-Yumurtalık kistlerini küçültmek için de toz zencefil ve limon suyu karışımından faydalanmak mümkündür.

-Konuyla ilgili yapılan bilimsel çalışmalar yeterli olmamakla birlikte fayda gören kişilerin sayısı oldukça fazladır.

-Karaciğer fonksiyonunu artırmak için kullanılabilir.

-Toz zencefil limon suyu karışımı karaciğer sağlığı için çok faydalıdır. Karaciğerdeki hasarları tedavi etmek amacıyla kullanılır.

-Ağrı kesici ve ağrıyı tedavi edici özelliği vardır.

-Toz zencefil anti-enflamatuar etkileri nedeniyle migren, adet dönemi krampları, bir hastalık veya ameliyat nedeniyle görülen ağrıları gidermede oldukça etkilidir.

-Toz zencefil çayı bağırsak hareketlerinde artış yaparak tuvalete çıkışın düzenli olmasını sağlar.

-Kabızlık sorunu olanlar için önerilir.

MİDE BULANTISI

Birçok doktor, hamilelik sırasında veya kemoterapinin bir sonucu olarak mide bulantısı çeken hastalara zencefil veya zencefil çayı ile su önermektedir. Zencefil mideyi boşaltmaya yardımcı olur, bağırsaklara daha hızlı yiyecek akışını sağlar. Bu mide bulantısını giderir.

Regl döneminde kramplarınız varsa zencefil çayı içilmesi öneriliyor. Zencefilli ılık su ağrıyı hafifletecektir. Menstrüasyon sırasında zencefil hapı almak için birçok araştırma yapılmıştır. Bu, zencefil takviyelerinin aslında krampları azaltmaya yardımcı olduğunu gösterdi. Zencefil veya zencefil çayı ile su daha az etkilidir, bu nedenle adet krampları için doğal bir çözüm arıyorsanız, zencefil kapsülleri çözüm olabilir.

KRONİK HASTALIK RİSKİNİ AZALTIR

Anti-inflamatuar etkisi sayesinde zencefil, patojenleri vücudunuzdan uzaklaştırabilir ve hastalıkları önleyebilir. Ayrıca vücudunuzu kırık hücrelere karşı korur. Örneğin, artriti rahatlatabilir.

KİLO KAYBI

Zencefilli su veya zencefil içeren smoothieler genellikle kilo vermenize yardımcı olabilecek detoks içecekleri olarak lanse edilir. Daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen, zencefil insanların kilo vermesine yardımcı olabilir. Alkolsüz içecekler veya meyve suyu yerine zencefilli su içerek çok fazla kaloriden kaçınırsınız. Ek olarak, vücudunuzu nemlendirir.

KAN ŞEKERİ SEVİYESİ

Zencefil ve kan şekeri arasındaki ilişki hakkında, özellikle tip 2 diyabetli kişilerde çok sayıda araştırma yapılmıştır. Bununla birlikte, şeker hastalığı olmayan kişiler için bile zencefil, dengeli bir kan şekeri seviyesinin korunmasına yardımcı olabilir. Bu şekilde enerjinizde daha az iniş ve çıkış yaşarsınız.

Zencefil bazı ilaçlarla birlikte yan etkilere neden olabilir. Bu nedenle, ilaç alıyorsanız, zencefilin sizin için güvenli olup olmadığını uzman bir doktora sorun.