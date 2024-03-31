Zencefilli limonlu bal tarifi: İşlemi sayesinde öksürük bitti... İşlemleri için mutlaka hazırlıklar başlasın! Not alın

Malzemeler:

1 adet küçük boy kavanoz

1 adet taze zencefil

1 adet küçük boy limon

Süzme bal

Hazırlanışı:

Zencefilli limonlu bal yapımında; 1 adet taze zencefilin kabuğunu soyun.

Zencefili ince ince jülyen şeklinde kesin.

1 adet küçük boy limonu ince ince dilimleyin.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

1 adet küçük boy kavanozun yarısını doğranmış taze zencefil ile doldurun.

Daha sonra limon dilimlerini zencefilin üzerine yerleştirin.

Arzu ederseniz limon ve zencefil miktarını arttırabilirsiniz.

Son olarak zencefil ve limonun üzerini örtecek kadar bal ekleyin.

Kavanozun kapağını sıkıca kapatıp, buzdolabına koyun.

Zencefilli ballı limon şurubunu buzdolabında 2-3 ay kadar muhafaza edebilirsiniz. Kullanacağınız zaman içinden alıp, tekrar buzdolabında muhafaza etmeye devam edebilirsiniz.

Zencefilli Ballı Limonlu Şurup Nasıl Kullanılır? Başka Nasıl Yapılır?

Zencefilli ballı limon karışımı, çay olarak tüketebilirsiniz. Bunun için bir çay bardağının içine 1 dilim limon koyun. Zencefil şurubundan 1-2 yemek kaşığı ekleyin. Üzerine sıcak su dökün. Karıştırarak içebilirsiniz.

Zencefilli ballı limon çayını, taze zencefil ile yapabileceğiniz gibi toz zencefil ile de yapabilirsiniz.

Zencefilli Ballı Limonlu Karışım Ne Zaman Kullanılır?

Hazırladığınız zencefilli ballı limon karışımını soğuk algınlığına yakalanmadan önce günde bir fincan içebilirsiniz. Aynı zamanda mide üşütmelerine, bulantılara ve öksürüğe karşı çok etkilidir.

Zencefilli Limonlu Bal Kaç Dakikada Hazırlanır? Kaç Kişiliktir?

Bu tarifi hazırlamak için toplamda 10 dakika gerekmektedir. Bu sürenin 10 dakikası hazırlık, 0 dakikası da pişirme süresidir. Tarifte vermiş olduğumuz malzemeler 1 küçük boy kavanoz zencefilli limonlu bal içindir.