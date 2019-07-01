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Zencefil yağı nasıl kullanılır?

Her derde deva zencefilin yağını şimdiye kadar hiç kullandınız mı? İşte, zencefil yağının faydaların…

01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:56
Zencefil yağı nasıl kullanılır?

Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar doğada bulunan birçok ürünün başlı başına sağlık için son derece faydalı olduğunu ortaya koymuştur. Elbette, ilaç sanayi söz konusu bitkilerden yararlanıyor ancak bu ürünleri ilaca dönüşmeden kullanmak da mümkün. Dünyaca ünlü birçok uzman tarçın, zencefil ve zerdeçalın son derece faydalı ürünler olduğunu belirtiyor. Bağışıklık sistemini güçlendiren, soğuk algınlığına iyi gelen hatta bazı kanser türlerine karşı koruyuculuğu bulunan bu baharatlar mutlaka her evde bulunmalı. Bu baharatlardan elde edilen yağlar da son derece şifalı.

Zencefil yağı nedir?

Zencefil kökünden elde edilen yağ birçok sağlık sorununa iyi geliyor.

Zencefil yağının faydaları nelerdir?

Zencefil yağı koklamak mide bulantısını bir hayli bastırıyor.

Bilindiği gibi zencefil iyi bir ağrı kesicidir. Özellikle migren atakları sırasında içilen zencefil çayı ağrı şiddetini bir hayli azaltır. Aynı şekilde zencefil yağı ile yapılan masaj da migren ağrısını hafifletir.

Zencefil yağı ile saç diplerinize masaj yaptığınızda saçlarınızın hızlıca uzadığını fark edeceksiniz. Hassas bir cildiniz var ise zencefil yağını şampuanınıza ilave edebilirsiniz.

Zencefil yağını doğruca cilde uygulamak bazen alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Bu nedenle zencefil yağı ile vazelini karıştırıp cildinize uygularsanız, pul pul dökülmelerden kurtulursunuz.

Antibakteriyel özeliğe sahip olan zencefil yağını, jojoba yağı ile karıştırıp sinek ve böceklerin ısırıklarının üzerine uygulayabilirsiniz.

Zencefil yağı kaynar suya dökülüp, solunduğunda burun tıkanıklığının açılmasını kolaylaştırır.

Karın bölgesine zencefil yağı ile masaj yapıldığında gaz sorunu ortadan kalkar.

Migren atakları gibi zencefil yağı eklem ağrılarının şiddetini de en aza indirir.

Zencefil yağı nasıl kullanılır?

Zencefil yağı kesinlikle ağız yoluyla tüketilmemelidir. Zencefil yağı koklanabildiği gibi cilde masaj da yapılabiliyor.

 

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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