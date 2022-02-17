Zencefil şurubu: Limon, bal, zencefil her derde deva üçlü
Tadıyla, kokusuyla ve faydalarıyla her derde deva karışım...
Zencefil şurubu, bir türlü bitmeyen öksürük krizlerini sonlandırıyor. Balgam söktürücü bir etki oluşturuyor. Vücudun çeşitli bölgelerinde oluşan ağrıların hafiflemesini sağlıyor, özellikle baş ve mide ağrılarına iyi geldiği biliniyor.
Limon, zencefil, bal. Her derde deva üçlü bir arada Her birini gün içinde, çay, çorba, salatalarda hemen herşeyde kullanılır. Özellikle de kış aylarında çocuklara da şifa bir içecek. Ateş, burun akıntısı, boğaz ağrısı derken ardından gelen öksürüğü kesmek en uzun süreçtir. Hazırlayacağınız bu tarif zencefil şurubu soğuk algınlığına yakalanmadan önce çay gibi ailece günde bir fincan içebilirseniz koruyucu özelliğinden yararlanabilirsiniz. Ayrıca araç tutmasından ya da mide üşütmelerinden kaynaklanan bulantılara karşı da çok etkili.
Zencefil şurubu tarifi
Malzemeler:
- 1 adet orta boy kavanoz
- kavanozun yarısını dolduracak kadar taze zencefil
- 1 limon (dilimlenmiş)
- Yeteri kadar bal
Hazırlanışı:
Zencefilin kabuklarını soyun ve incecik (jülyen doğrama) dilimleyin. Kavanoza yerleştirin ve limonları da ilave edin. Üzerine balı ekleyin. Kapağını sıkıca kapatın ve buzdolabına kaldırın. Bekledikçe sulanıp, şurup kıvamını alacak. Bir hafta sonra içebilirsiniz.
Kullanırken; bir çay bardağına 1 dilim limon, zencefil şurubundan bir ya da iki yemek kaşığı koyun ve üzerine ılık su ekleyerek karıştırıp için. Sıcak olarak içtiğiniz gibi aynı miktardaki karışıma soğuk su ya da soda ekleyerek de içebilirsiniz. Karışım buzdolabında 2-3 ay bekleyebilir.
Zencefil şurubu nasıl tüketilir?
Zencefil şurubunu tüketebilmek için, bir fincana ılık su doldurun. Hazırladığınız zencefil şurubundan bir yemek kaşığı alın ve ılık suyun içerisine koyarak karıştırın. Hazırladığınız zencefilli suyu afiyetle içebilirsiniz.
Not: Zencefil şurubu, her gün bir kaşık tüketilmelidir. Aşırı tüketimi ciddi sonuçlar doğurabilir.
Zencefil şurubun faydaları nelerdir?
- Güçlü antioksidan ve antiseptik özelliklere sahiptir. Vücut direncini arttırır.
- Zararlı maddelerin vücuda girmesini engeller.
- Grip, nezle gibi kış hastalıklarına karşı etkilidir. Aynı zamanda birçok hastalığın iyileşme sürecini kısaltır.
- Vücuttaki yabancı maddelerin uzaklaştırılmasına yardımcı olur.
- Boğaz ağrısını kısa sürede geçirir.
- Balgam söktürücü bir etkisi vardır. Öksürüğe karşı etkilidir.
- Ağrıları dindirir, vücuda enerji verir ve dinçlik sağlar.
- Özellikle mide ve baş ağrılarına karşı etkilidir.
- Verdiği enerjinin yanı sıra kış aylarında çok üşüyen kişilere de destek olur.
- Vücudun temizlenmesine yardımcı olur, bağışıklığı güçlendirir.
- Cilt sağlığına olumlu etkileri vardır.