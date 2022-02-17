Zencefil şurubu: Limon, bal, zencefil her derde deva üçlü

Zencefil şurubu, bir türlü bitmeyen öksürük krizlerini sonlandırıyor. Balgam söktürücü bir etki oluşturuyor. Vücudun çeşitli bölgelerinde oluşan ağrıların hafiflemesini sağlıyor, özellikle baş ve mide ağrılarına iyi geldiği biliniyor.

Limon, zencefil, bal. Her derde deva üçlü bir arada Her birini gün içinde, çay, çorba, salatalarda hemen herşeyde kullanılır. Özellikle de kış aylarında çocuklara da şifa bir içecek. Ateş, burun akıntısı, boğaz ağrısı derken ardından gelen öksürüğü kesmek en uzun süreçtir. Hazırlayacağınız bu tarif zencefil şurubu soğuk algınlığına yakalanmadan önce çay gibi ailece günde bir fincan içebilirseniz koruyucu özelliğinden yararlanabilirsiniz. Ayrıca araç tutmasından ya da mide üşütmelerinden kaynaklanan bulantılara karşı da çok etkili.

Zencefil şurubu tarifi

Malzemeler:

1 adet orta boy kavanoz

kavanozun yarısını dolduracak kadar taze zencefil

1 limon (dilimlenmiş)

Yeteri kadar bal

Hazırlanışı:

Zencefilin kabuklarını soyun ve incecik (jülyen doğrama) dilimleyin. Kavanoza yerleştirin ve limonları da ilave edin. Üzerine balı ekleyin. Kapağını sıkıca kapatın ve buzdolabına kaldırın. Bekledikçe sulanıp, şurup kıvamını alacak. Bir hafta sonra içebilirsiniz.

Kullanırken; bir çay bardağına 1 dilim limon, zencefil şurubundan bir ya da iki yemek kaşığı koyun ve üzerine ılık su ekleyerek karıştırıp için. Sıcak olarak içtiğiniz gibi aynı miktardaki karışıma soğuk su ya da soda ekleyerek de içebilirsiniz. Karışım buzdolabında 2-3 ay bekleyebilir.

Zencefil şurubu nasıl tüketilir?

Zencefil şurubunu tüketebilmek için, bir fincana ılık su doldurun. Hazırladığınız zencefil şurubundan bir yemek kaşığı alın ve ılık suyun içerisine koyarak karıştırın. Hazırladığınız zencefilli suyu afiyetle içebilirsiniz.

Not: Zencefil şurubu, her gün bir kaşık tüketilmelidir. Aşırı tüketimi ciddi sonuçlar doğurabilir.

Zencefil şurubun faydaları nelerdir?