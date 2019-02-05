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Zencefil, karanfil, bal, limon

Soğuk kış aylarında yakalandığımız hastalıkların tedavisinde doğal yöntemler kullanmak isterseniz zencefil, karanfil, bal ve limon sizin derdinize deva olacaktır.

05 Şubat 2019 Salı 15:25
Zencefil, karanfil, bal, limon

Soğuk algınlığı ve grip tedavisinde kullanılan, en etkili besindir. Doğal bir ağrı kesicidir. Tüketeceğiniz ham zencefil ya da zencefil çayı soğuk algınlığının belirtilerinin ortadan kalkmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca iyileşmenize yardımcı olacak zencefilli bir karışım da hazırlayabilirsiniz.

Zencefil, karanfil ve tuz ile hazırladığınız karışımdan günde bir buçuk çay kaşığı tüketerek sağlığınıza kısa sürede kavuşabilirsiniz. Bal da soğuk algınlığına sebep olan bakteri ve virüsleri öldürür bu yüzden bal tüketimi soğuk algınlığının süresini kısaltır. Boğaz tahrişini onarır ve yatıştırır. Sizi sağlığınıza kavuşturacak, en iyi ve en pratik karışım ise şöyle:

Bir çay kaşığı bala limon suyunu damlatarak tüketin. Bu karışımı kısa aralıklarla tüketmek, soğuk algınlığınızın hızla ortadan kalkmasına yardımcı olur.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 15:25
  1. Soğuk algınlığı
  2. grip
  3. zencefil çayı
  4. Zencefil
  5. karanfil
  6. tuz
  7. Bal
  8. limon suyu

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