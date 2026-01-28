Zemheri soğukları ne zaman 2026? Zemheri ne demek?

Soğuk havaların etkisini artırmasıyla birlikte halk arasında “zemheri” olarak bilinen dönem yeniden araştırılmaya başlandı. Bir gün baharı andıran sıcaklıklar yaşanırken, birkaç gün sonra sert soğukların etkili olması, bu dönemin en belirgin özelliği olarak öne çıkıyor. Özellikle kış aylarında yaşanan ani sıcaklık değişimleri, zemherinin ne zaman başladığı ve ne zaman sona erdiği sorularını gündeme taşıyor.

Zemheri ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Halk arasındaki yaygın kabule göre zemheri, 22 Aralık ile 30 Ocak tarihleri arasındaki 40 günlük dönemi kapsıyor. Bu süreçte hava sıcaklıklarında ani düşüşler yaşanabiliyor. Gün içinde 17–18 dereceyi bulan sıcaklıklar, kısa süre içinde 4–5 dereceye kadar gerileyebiliyor. Bu nedenle zemheri, kışın en sert ve en değişken dönemlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Zemheri hangi aylarda görülür?

Zemheri, Aralık ayının son günleriyle Ocak ayının büyük bir bölümünü kapsıyor. Bu dönem, sonbaharla kış arasında geçiş niteliği taşıdığı için sıcaklık dalgalanmaları oldukça fazla oluyor. Halk arasında bu yüzden “karakış” olarak da anılıyor.

Zemheri neden hastalıkları artırır?

Zemheri döneminde ani sıcaklık değişimleri sık yaşandığı için vücut bu dalgalanmalara uyum sağlamakta zorlanıyor. Birkaç gün içinde sert soğukların görülmesi, özellikle grip ve benzeri hastalıkların artmasına neden oluyor. Bu yüzden zemheri, hastalıkların en fazla görüldüğü dönemlerden biri olarak biliniyor.

Zemheri ne demek?

Zemheri kelimesi, Arapça “kış” anlamına gelen “zem” ile Farsça “uğultu” anlamındaki “harir” kelimelerinin birleşmesinden oluşuyor. Eski dilde kış mevsimi için zemheri ifadesi kullanılırken, zamanla bu kelime yılın en sert soğuklarının yaşandığı dönem için söylenir hale geldi.