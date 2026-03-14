  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sağlık
6
Yeniakit Publisher
Sinsice ilerleyen hastalığa dikkat: Kalıcı körlüğe neden oluyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Göz Hastalıkları Uzmanı Faruk Kaya, genellikle belirti vermeden sinsice ilerleyen Glokom'un kalıcı görme kaybına yol açabileceğini söyledi.

#1
lokom, göz içi basıncının göz sinirlerine zarar verecek seviyeye ulaşmasıyla ortaya çıkan ve kalıcı görme kaybına neden olabilen bir hastalık olarak biliniyor. 8–14 Mart Dünya Glokom Haftası dolayısıyla değerlendirmelerde bulunan Medipol Bahçelievler Üniversite Hastanesi’nden Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Faruk Kaya, hastalığın çoğu zaman belirti vermeden ilerlediğine dikkat çekti.

#2
GÖZ SİNİRLERİNE KALICI HASAR VERİYOR Glokomun göz içi basıncının göz sinirlerine zarar vermesiyle ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. Faruk Kaya, “Gözümüzde ‘humor aköz” adı verilen bir sıvı bulunur. Bu sıvı göz içinde üretilir ve belirli kanallardan dışarı atılır. Eğer bu sıvı yeterince dışarı atılamazsa göz içi basıncı yükselir ve bu basınç göz sinirlerine zarar verir. Bu hasar kalıcıdır ve geri dönüşü yoktur” dedi.

#3
BELİRTİ VERMEYEN SİNSİ BİR HASTALIK Glokomun çoğu zaman belirti vermeden ilerlediğini vurgulayan Prof. Dr. Kaya, birçok hastanın görme kaybı oluşana kadar durumun farkına varamadığını söyledi. Prof. Dr. Kaya “Glokom sinsi bir hastalıktır. Göz tansiyonu 23, 24 hatta 25 seviyelerinde olsa bile kişi çoğu zaman hiçbir şey hissetmez. Ancak göz sinirlerinde oluşan hasar belirli bir seviyeye ulaştığında görme azalmaya başlar. Bu noktada ise çoğu zaman geç kalınmış olabilir” diye konuştu.

#4
Glokomda genetik yatkınlığın önemli bir risk faktörü olduğunun altını çizen Prof. Dr. Kaya, ailesinde glokom bulunan kişilerin daha dikkatli olması gerektiğini söyledi. “Anne, baba ya da yakın akrabalarında glokom bulunan kişilerin özellikle 40 yaşından sonra yılda en az bir kez göz muayenesi yaptırmaları ve göz tansiyonlarını kontrol ettirmeleri gerekir” diye konuştu.

#5
TEDAVİDE DAMLA YÖNTEMİ ÖN PLANDA Glokom tedavisinde çoğu zaman ilaç tedavisinin yeterli olduğunu dile getiren Prof. Dr. Kaya, cerrahi tedavinin ise bazı durumlarda devreye girdiğini söyledi. Prof. Dr. Kaya “Glokom tedavisinin yaklaşık yüzde 95’i ilaç tedavisiyle yapılır. Göz damlalarıyla göz içi basıncı kontrol altına alınabilir. Ancak bazı hastalarda ilaç tedavisi yeterli olmazsa cerrahi tedavi seçenekleri de uygulanabilir” diyerek sözlerini tamamladı./ kaynak: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23