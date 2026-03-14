Emrah Savcı Giriş Tarihi:

İngilizler resmen hazine buldu ve... United'ın adaylarından biri Okan Buruk!

Sezon sonunda takımın başına yeni bir teknik direktör getirecek olan Manchester United'da adaylardan birinin Okan Buruk olduğu öğrenildi.

Senelerdir sportif başarıların çok uzağında kalan Manchester United, sezon sonunda takımın başına yeni bir teknik adam getirecek. Kırmızı Şeytanlar'ın listesinde şu isimlerin yer aldığı öğrenildi:

Okan Buruk Julian Nagelsmann Roberto De Zerbi Andoni Iraola Unai Emery Oliver Glasner

Yönetim, yapılacak değerlendirmelerin ardından son kararını verecek.

Okan Buruk'un Galatasaray'la mukavelesi bu sezonun ardından bitiyor. Fakat taraflar arasında daha önce de benzer durumlar yaşanmıştı. 52 yaşındaki çalıştırıcının, yeni bir kontrat imzalaması bekleniyor. Manchester United iddiaları sonrasında durum değişir mi, bilinmiyor. Yönetim, hocanın kalacağını düşünüyor.

Galatasaray'da çok kötü geçen bir dönemin ardından Okan Buruk göreve gelmişti. Sonrasında üst üste başarılar yaşandı. 52 yaşındaki teknik adam, kişisel anlamda Sarı-Kırmızılı ekiple daha büyük zaferlere imza atmak istiyor. Bu sebeple 2026 yazındaki ayrılık ihtimali çok düşük görülüyor. İlerleyen süreçte neler yaşanacağını ise zaman gösterecek.

