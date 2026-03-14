  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump'tan şok açıklama! 'İsrail'i yeryüzünden silip süpürürlerdi' "Gerçek Vaat-4" Kasırgası: İşgalci ve Banisi ABD Alevler İçinde! Bolu’da "Burs" Maskeli Vurgun: 100 Milyon Lira Nerede? İlber Ortaylı'nın mezar vasiyeti ortaya çıktı Şampiyon yarış atı CHP'nin eline düşünce nasıl pilav üstü kavurma oldu? ABD'nin "İran Kumarı" Ters Tepiyor: Küresel Hegemonya Çatırdıyor! Lübnan sınırında çelik irade: İşgalciye geçit yok! İran'a saldırılar ABD'ye pahalıya patladı! Bu isimler hakkında bilgi verene '10 milyon dolarlık ödül' ilanı! Netenyahu ile Ben Gvir öldü mü? İşte Çarpıcı İddialar!
İran Genelkurmay Başkanlığı: Abraham Lincoln uçak gemisi bölgeden kaçtı! Alay konusu oldu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, ABD'nin bölgedeki USS Abraham Lincoln uçak gemisinin etkisiz hale getirildiğini ve operasyonel menzilden kaçtığını iddia etti.

İran medyasında yer alan haberlere göre Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Şikarçi, bölge ülkelerinin ABD'ye güvenmemesi gerektiğini söyledi.

"Amerika'nın kukla gücüne güvenmeyin. Kendi zayıf ordularını bile savunamayan Amerikalılar, Müslüman ülkelerin ve bölgenin güvenliğini sağlayamazlar." diyen Şikarçi, "ABD ve Siyonistlerin önderliğindeki küfür, şirk ve fitneye karşı İslam dünyasının birleşmesi" çağrısında bulundu.

Şikarçi, ABD'nin bölgedeki USS Abraham Lincoln uçak gemisinin de İran Silahlı Kuvvetleri tarafından hedef alındığını söyledi.

İranlı Sözcü, "ABD'nin en büyük savaş gemisi olan ve adını kullanarak Müslümanlara terör estiren ve kaynaklarını yağmalayan Abraham Lincoln, Müslüman ülke İran'ın gücüyle etkisiz hale getirildi ve tarihi bir yenilgiyle operasyonel menzilden kaçmak zorunda kaldı." ifadelerini kullandı.

İranlı komutan, uçak gemisinin ABD'ye doğru dönüş yoluna geçtiğini söyledi.

Savaşta yeni seviye… İran, ABD’nin USS Abraham Lincoln uçak gemisini dört füze ile vurdu
Savaşta yeni seviye… İran, ABD’nin USS Abraham Lincoln uçak gemisini dört füze ile vurdu

Gündem

Savaşta yeni seviye… İran, ABD’nin USS Abraham Lincoln uçak gemisini dört füze ile vurdu

Sıcak saatler! İran'dan ABD'nin USS Abraham Lincoln uçak gemisine saldırı
Sıcak saatler! İran'dan ABD'nin USS Abraham Lincoln uçak gemisine saldırı

Dünya

Sıcak saatler! İran'dan ABD'nin USS Abraham Lincoln uçak gemisine saldırı

                                                                                                                                                                                                    

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23