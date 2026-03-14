'Yavuz hırsız ev sahibini bastırıyor': Devlete değil, millete kasteden kocana isyan et Dilek!

Duruşma salonunda jandarma ve mahkeme heyetine yönelik "Her sabah gerginlik çıkarıyorsunuz, yeter artık!" diyerek feryat eden Dilek İmamoğlu’nun bu tavrı, "Hırsız ev sahibini bastırırmış" deyimini akıllara getirdi.

Mahkemeye Değil, İhanete Ses Çıkar!

107’si tutuklu 407 sanığın yargılandığı devasa yolsuzluk ve örgüt davasında devlete meydan okumaya kalkan Dilek Hanım’ın, asıl isyan etmesi gereken merci mahkeme heyeti değil, İstanbullunun rızkını örgüt sofralarına meze yapan eşi Ekrem İmamoğlu olmalıydı.

İstanbul’un Parası Nerede, Derya Kim?

Kamuoyu, Dilek İmamoğlu’ndan mahkeme görevlilerine bağırmasını değil, eşinin kurduğu iddia edilen bu "çıkar şebekesinin" hesabını sormasını beklerdi. İstanbullu ulaşım zammı ve bakımsızlık altında ezilirken, belediye kaynaklarının kimlerin cebine aktığının hesabını sormak yerine devlete dil uzatan Dilek Hanım’a sormak lazım:

Yıllardır tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan paraların akıbetini kocana sordun mu? Mahkeme salonlarında jandarmaya tepki göstereceğine, özel hayatınızdaki çalkantılarla gündeme gelen ve eşinin adının anıldığı "Derya" isimli şahıs meselesine ve bu çapraşık ilişkilere neden sessiz kalıyorsun?

Hem Suçlu Hem Güçlü!

Marmara Ceza İnfaz Kurumları’nın karşısındaki duruşma salonunda "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganları atan bir güruhun gölgesinde yapılan yargılamada, adaletin tecellisinden korkanların saldırgan tavırları dikkat çekti. Aralarında CHP’li belediye başkanları ve danışmanların da bulunduğu "suç örgütü" davasında, sanık yakınlarının mağdur edebiyatı yapması milletin vicdanında karşılık bulmuyor.

Dilek İmamoğlu’na tavsiyemizdir; hukuka ve devlete isyan etmek yerine, İstanbul’un parasını iç ettiği iddia edilen ve özel hayatıyla da güvenleri boşa çıkaran eşine dönüp bakmasıdır. Unutulmasın ki, hiçbir slogan ve hiçbir feryat, milletin hakkının gasp edildiği gerçeğini örtmeye yetmez.