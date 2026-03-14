Hizbullah lideri Şeyh Naim Kasım ilan etti: Son iki yılları kaldı! İsrail için 80 yıl öngörüsü

Netanyahu’nun kendisini hedef alan açıklamalarına değinen Kasım, İmam Ali’nin (a.s.) "Ecel koruyucu olarak yeterlidir" sözünü hatırlatarak, "Dün Netanyahu'nun beni suikastla tehdit ettiğini duydum. Sanki bu tehditlerle bizi korkutabileceğini sanıyor! Senin tehditlerinin bizim nezdimizde zerre kadar hükmü yoktur." ifadelerini kullandı.

İsrail için 80 yıl kehaneti: "Son iki yılları kaldı"

Konuşmasında Siyonist rejimin tarihsel ömrüne dikkat çeken Kasım, Yahudi inancındaki "80 yıl" vurgusuna atıfta bulunarak şunları söyledi:

"Derler ki; 80 yıl dolduğunda İsrail krallığı yerle yeksan olur. Şu an 78. yılı devirdiler. Yani anlayacağın Netanyahu, belki de sadece iki yılınız kaldı!"

Siyonist işgalin savunma değil, varoluşsal bir tehdit oluşturduğunu belirten Kasım, direnişin bu saldırganlığa karşı kararlılıkla devam edeceğinin altını çizdi.