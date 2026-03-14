Hizbullah lideri Şeyh Naim Kasım ilan etti: Son iki yılları kaldı! İsrail için 80 yıl öngörüsü

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Hizbullah Lideri Şeyh Naim Kasım, işgalci İsrail’in sözde Başbakanı Netanyahu’nun şahsına yönelik suikast tehditlerine tokat gibi bir cevap verdi. Bağdat’tan canlı yayınlanan konuşmasında Kasım, "Derler ki; 80 yıl dolduğunda İsrail krallığı yerle yeksan olur. Şu an 78. yılı devirdiler. Yani anlayacağın Netanyahu, belki de sadece iki yılınız kaldı!" dedi.

Netanyahu’nun kendisini hedef alan açıklamalarına değinen Kasım, İmam Ali’nin (a.s.) "Ecel koruyucu olarak yeterlidir" sözünü hatırlatarak, "Dün Netanyahu'nun beni suikastla tehdit ettiğini duydum. Sanki bu tehditlerle bizi korkutabileceğini sanıyor! Senin tehditlerinin bizim nezdimizde zerre kadar hükmü yoktur." ifadelerini kullandı.

İsrail için 80 yıl kehaneti: "Son iki yılları kaldı"

Konuşmasında Siyonist rejimin tarihsel ömrüne dikkat çeken Kasım, Yahudi inancındaki "80 yıl" vurgusuna atıfta bulunarak şunları söyledi:

"Derler ki; 80 yıl dolduğunda İsrail krallığı yerle yeksan olur. Şu an 78. yılı devirdiler. Yani anlayacağın Netanyahu, belki de sadece iki yılınız kaldı!"

Siyonist işgalin savunma değil, varoluşsal bir tehdit oluşturduğunu belirten Kasım, direnişin bu saldırganlığa karşı kararlılıkla devam edeceğinin altını çizdi.

Türkiyem

Bu senin dediğin milati yıl hicri yil cok dan zeval buldu itrail her an yok edilebilir Dünya insanliğinin belasiz itrail yok edilmelidirki dünya huzur bulsun
