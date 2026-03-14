Planı devreye alacaklar mı? Barcelona mecburen Osimhen'e dönebilir: Durum karışık
Attığı gollerle dünyanın yakın ilgisini çeken Osimhen için Galatasaray dönemi kapanma riskiyle karşı karşıya.
Barcelona, Julian Alvarez'i yaz döneminde kadrosuna katmayı hedefliyor. Atletico Madrid ise oyuncusunu direkt rakibine vermeyi istemiyor. Barça bu sebeple Galatasaray'ın kapısını çalabilir.
Atletico Madrid, takımdan ayrılmayı düşünen Julian Alvarez'i 85 milyon euro karşılığında bir Premier Lig ekibine satmaya sıcak bakıyor. Arjantinli yıldızı transfer listesinin en üst sırasına yazan Barcelona'ya ise soğuk yaklaşılıyor. Madrid Yönetimi, oyuncusunu direkt rakibine vermeyi hiç istemiyor.
Yani Barcelona, 85 milyon euronun çok üzerine çıksa bile Atletico Madrid bu öneriyi kabul etmeyecek. Bu durumda Barça'nın, Osimhen için Galatasaray'la pazarlık masasına oturabileceği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar, Nijeryalı yıldızı kesinlikle satmak istemiyor. Ancak oyuncudan bu yönde bir talep gelirse durum değişebilir.
Victor Osimhen'in Galatasaray'daki kontratı 30 Haziran 2029 tarihine kadar sürüyor. Sarı-Kırmızılılar bu sezon başında Napoli'ye 75 milyon euro ödeyerek yıldız forvetin tapusunu almıştı. Osimhen'le ilgili Barcelona dışında Bayern Münih ve PSG iddiaları da var... Çok hareketli bir yaz dönemi geçirilebilir...
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23