THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Zeljko Obradovic: Çok tehlikeli bir takımla oynayacağız

Fenerbahçe Erkek Basetbol Takımı, THY Avrupa Ligi ilk hafta maçında Herbalife Gran Canaria ile yarın saat 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda mücedele edecek.

11 Ekim 2018 Perşembe 18:52
Zeljko Obradovic: Çok tehlikeli bir takımla oynayacağız

Herbalife Gran Canaria'nın tempolu bir oyun oynadığına vurgu yapan ve taraftarlardan salonu doldurmalarını beklediğini ifade eden Obradovic, "Gran Canaria, EuroLeague'deki yeni ekiplerden biri. Çok spesifik bir basketbol oynuyorlar. Koç Salva Maldonado'yu çok yakından tanıyorum, benim ACB'de çalıştığım dönemlerde kendisi de bu ligde görev yapıyordu. Karşılaşmanın nasıl bir şekilde seyredeceğini kesinlikle anlamamız gerekiyor. Savunmada agresif olmaya ve hücumda da tempo yapmaya çalışıyorlar. Çok fazla sayıda üç sayılık atış kullanıyorlar.

Tüm bunlardan hareketle söyleyebilirim ki çok tehlikeli bir takımla oynayacağız. EuroLeague'de her takıma karşı olduğu gibi onlara da büyük saygı duyuyoruz. İlk maçımız olması nedeniyle bu maçta taraftarlarımızın salonu doldurmalarını ve takımımıza yardım etmelerini bekliyorum" dedi.

Fenerbahçe'ye bu yaz dahil olan ve kariyerinin ilk EuroLeague mücadelesinde boy gösterecek Tyler Ennis ise "EuroLeague'de ilk kez forma giyecek olmaktan dolayı gerçekten heyecanlıyım. Elbette evimizde oynayacağımız ilk karşılaşmayı kazanabilmeyi çok istiyorum. Bence bu sezondan ne beklememiz gerektiğini gösteren, çok faydalı bir hazırlık dönemi geçirdik. Fakat normal sezon çok daha yoğun ve zorlu olacaktır. İlk maça hazır olabilmek adına çok çalışıyoruz ve umarım bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılırız" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 18:52
  1. Fenerbahçe Erkek Basetbol Takımı
  2. THY Avrupa Ligi
  3. OBRADOVİC

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tunceli'de şarbon paniği! Karantinaya alındı
    1. Tunceli'de şarbon paniği! Karantinaya..
    2. Robinho'dan Fenerbahçe açıklaması
    3. İdam edilmeyi bekleyen 100 yaşındaki..
    4. Savunma Sanayi Komitesi'nde önemli..
    5. İltihaplı bel romatizması nedir?
    6. Milli Takıma katılmadı! Cezası açıklandı
    7. Şırnak'ta 2 PKK'lı öldürüldü
    8. Cumhurbaşkanlığı'ndan Kaşıkçı açıklaması
    9. A Milli Takım'ın Bosna 11'i belli oldu
    10. Kasvetli mekan insana sıkıntı verir
    11. Volkan Demirel'den Ali Koç'a cevap geldi
    12. Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne..
    13. Kolombiya'da Toprak Kayması: 11 Ölü
    14. Türkiye-Bosna Hersek maçı ne zaman..
    15. Galatasaray Bursaspor maçı ne zaman..
    16. Alyans seçerken...
    17. Arda Turan gözaltına mı alınacak?
    18. Arda Turan, hakkında verilen yakalama..
    19. Trump'tan Suudi Arabistan açıklaması!
    20. Raflardaki yoğurtlar ekşimiyor!
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    11 Ekim 2018
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama