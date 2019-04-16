Zeljko Obradovic: “Çok iyi savunma yaptık”

THY Euroleague Play-Off ilk maçında Zalgiris Kaunas’ı 76-43 mağlup ederek seride 1-0 öne geçen Fenerbahçe Beko’da Başantrenör Zeljko Obradovic, maçın ardından çok iyi savunma yaptıklarını söyledi.

Zalgiris Kaunas karşısında taraftarının da desteğiyle 76-43 kazanarak seride 1-0 öne geçen Fenerbahçe Beko’da Başantrenör Zeljko Obradovic maçın ardından konuştu. Taraftara teşekkür ederek sözlerine başlayan Obradovic, “Taraftara çok teşekkür ediyorum müthiş bir gece yaşattılar. Hem hücum hem de savunma açısından çok agresif hazırlandık. Bugün savunmamızın çok iyi olduğunu düşünüyorum. Hücumda topu iyi döndüremediğimiz anlar oldu. Rakibimiz çok iyi savunma yapan bir takım, bundan olabilir. Çok sert bir takım. Zalgiris çok karakterli bir takım ve çok iyi bir antrenörü var. Çok farklı bir ikinci maç olacağına inanıyorum. Yarın buna başlayacağız. Çok farklı bir maçın bilinci olarak çalışacağız. Şu anda 1-0 ama Final-Four’a gitmek için birkaç maç daha kazanmamız gerekiyor. Zalgiris’in kesinlikle bu kadar sayıda kalmalarını beklemiyordum. Normal bir sonuç değil. Çok yetenekli oyunculara sahipler” ifadelerini kullandı.