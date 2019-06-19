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Zeljko Obradovic: “Ben 6 yıldır buradayım, herhangi bir şey oldu mu?”

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman’ın ailesini bu maça getiremediğini ve cuma günkü maça Fenerbahçeli antrenör, basketbolcu ve yönetici ailelerini davet etmesi ile ilgili olarak, “Herkes, her yere gelmek için özgürdür.

19 Haziran 2019 Çarşamba 22:41
Zeljko Obradovic: “Ben 6 yıldır buradayım, herhangi bir şey oldu mu?”

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman’ın ailesini bu maça getiremediğini ve cuma günkü maça Fenerbahçeli antrenör, basketbolcu ve yönetici ailelerini davet etmesi ile ilgili olarak, “Herkes, her yere gelmek için özgürdür. Burada kimsenin başına bir şey gelmez. Ben 6 yıldır buradayım. Herhangi bir şey oldu mu? Bu salonda herhangi bir kişi ve takımla sorun yaşadık mı?” dedi.


Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 6. maçında Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda karşılaştığı Anadolu Efes’i skorla mağlup etti ve seriyi 3-3’e getirdi. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic ile oyunculardan Ali Muhammed açıklamalarda bulundu. Taraftarlara desteklerinden dolayı teşekkür eden Obradovic, "Taraftarların desteği bizim için çok önemli. Sezon boyunca destek oldular. Takım adına teşekkür ediyorum. Oyuncularıma teşekkür ederim. 40 dakika sahada her şeyini verdikleri için. Sinan Erdem’deki son maçta gurur duyduğumu söylemiştim. O maçta Gigi’nin başına bir şey oldu. Gigi’de çok ciddi bir şeyi olmasına rağmen takım için elinden geleni yaptı. Ahmet’in de çok acısı vardı. O da iğne ile oynadı. Bu takım gurur ruhuyla gurur duyuyorum ve teşekkür ediyorum. Takım ruhuna sahibiz, savaşmaya devam edeceğiz. Çok güzel bir oyuncu grubuna sahibiz. Bu seriden herkesin zevk aldığını düşünüyorum. Kolay değil, 14 günde 7. maçımız. Elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor. Bütün hayatım boyunca son 2-3 aydır yaşadığım şeyleri yaşamadım. Çok fazla şey yaşadık. Sağlık olsun, başka şeylerde olsa takıma bir şeyler vermeye çalıştılar. Taraftarımız da bunun farkında. Cuma günü en iyisini yapmaya çalışacağız. Sonuç ne olursa olsun gurur duymamız gerekiyor” diye konuştu.



“Ben 6 yıldır buradayım, herhangi bir şey oldu mu?”


Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman’ın bugün ailesini getiremediğini, cuma günü Sinan Erdem Spor Salonu’na Fenerbahçe camiasının aileleri gelmelerini davet etmesi sorulması üzerine deneyimli antrenör, “Yorum yok. Herkes, her yere gelmek için özgürdür. Burada kimsenin başına bir şey gelmez. Ben 6 yıldır buradayım. Herhangi bir şey oldu mu? Bu salonda herhangi bir kişi ve takımla sorun yaşadık mı? Anadolu Efes sahasında da bir şey olmadı. Bütün rakiplerimize saygı duymalıyız. Ben her zaman basketbol ile ilgili konuşmadan yanayım” diye cevap verdi.



“Antrenörden önce sporcudan önce insan olmamız gerekiyor”


Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan son maçta yaşanan ambulans krizi sorusuna ise Obradovic, “İnsan olarak sorumluluk almamız gerekir. Antrenörden önce sporcudan önce insan olmamız gerekiyor. Görevli insanlara yardım etmek olan insanlar yardım etmiyorsa yorum yapmaya gerek yok. Hepimizin ailesi, kardeşi var. Hangi formayı giydiğiniz önemli değil” şeklinde konuştu.


Ali Muhammed ise enerjiler ile Anadolu Efes’i durduklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 22:41
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