Zelensky’den Moskova mesajı: Gelecek yıl savaş yılı olabilir

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya lideri Putin’in Savunma Bakanlığı toplantısındaki gövde gösterisinin ardından gece yarısı bir video mesaj yayımladı. Mesajın tonu, savaşın çok daha geniş bir alana yayılacağına dair ciddi endişeler barındırıyor.

"SIRADAKİ HEDEF AVRUPA OLABİLİR"

Zelensky, Putin’in barış söylemlerinin arkasına sığındığını ancak asıl niyetin işgal olduğunu savundu. Ukrayna liderinden müttefiklerini sarsacak bir iddia geldi:

“Bu tarih çılgınlığına karşı somut bir korumaya ihtiyaç var. Moskova, ileride Avrupa’daki diğer ülkeleri de ‘tarihi toprak’ diyerek hedef alabilir. Gelecek yılın savaş yılı olacağına dair net sinyaller aldık.”

Zelensky, özellikle ABD’deki bazı çevrelerin "Rusya savaşı bitirmek istiyor" tezinin sahadaki gerçeklerle örtüşmediğini, Moskova’nın sadece diplomasiyi sabote etmek için zaman kazandığını ileri sürdü.

PUTİN’DEN "ASKERİ YÖNTEM" RESTİ

Gerilimi tırmandıran asıl açıklama ise Kremlin’den geldi. Vladimir Putin, bu yıl Ukrayna’da 300’den fazla yerleşim yerini ele geçirdiklerini vurgulayarak şu sert ifadeleri kullandı:

Askeri Kararlılık: "Diplomasiye açığız; ancak müzakerelerden kaçınılırsa Rusya, tarihi topraklarını askeri yöntemlerle geri alacaktır. "

Tampon Bölge: Putin, güvenliği sağlamak için oluşturulan tampon bölgenin genişletilmesinin masada kalmaya devam edeceğini belirtti.

Ukrayna, bu tehditler karşısında Batı’dan sadece silah değil, el konulan Rus varlıklarının derhal kendilerine verilmesini ve "gerçek" güvenlik garantileri talep ediyor.