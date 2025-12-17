  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Hepsini yerlere saçıp israf etmişti! CHP'nin patates şovmeni bu kez hakaret saçtı

İBB’nin harabeye çevirdiği tarihe devlet sahip çıktı

Huzurevindeki yaşlıya saldırmıştı! Bakanlıktan flaş açıklama

Petrol tankerlerinin ülkeye giriş ve çıkışını durdurdu! Trump Venezuela’dan toprak istiyor

Macron gelen telefonla şaşkına döndü: Fransa’yı karıştıran darbe videosu

Tavırları büyük tepki çekmişti! Mert Hakan Yandaş, o maça bahis yapmış

Alman kiliselerinden hükümete ‘İsrail’e silah ihracatı yapma’ çağrısı İsrail’e silaha kilise tepkisi

‘Türkiye bizi gözetliyor’ Yunan basınında korku manşeti

Milli şahlanışa balıklar ürküyor diyen eziklere tokat gibi cevap! Atatürk üzerinden siyaset yapanlara kapak

‘Yahudiler olmasaydı ABD olmazdı’ AK Partili isimden katil Netanyahu’ya cevap
Dünya Zelensky’den Moskova mesajı: Gelecek yıl savaş yılı olabilir
Dünya

Zelensky’den Moskova mesajı: Gelecek yıl savaş yılı olabilir

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Zelensky’den Moskova mesajı: Gelecek yıl savaş yılı olabilir

Ukrayna lideri Zelensky, Putin'in son açıklamaları sonrası dünyayı ayağa kaldıracak bir uyarı yaptı: "2026 savaş yılı olabilir!" Rusya'nın "tarihi topraklar" söylemine dikkat çeken Zelensky, sıradaki hedefin Avrupa olabileceğini iddia etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya lideri Putin’in Savunma Bakanlığı toplantısındaki gövde gösterisinin ardından gece yarısı bir video mesaj yayımladı. Mesajın tonu, savaşın çok daha geniş bir alana yayılacağına dair ciddi endişeler barındırıyor.

"SIRADAKİ HEDEF AVRUPA OLABİLİR"

Zelensky, Putin’in barış söylemlerinin arkasına sığındığını ancak asıl niyetin işgal olduğunu savundu. Ukrayna liderinden müttefiklerini sarsacak bir iddia geldi:

“Bu tarih çılgınlığına karşı somut bir korumaya ihtiyaç var. Moskova, ileride Avrupa’daki diğer ülkeleri de ‘tarihi toprak’ diyerek hedef alabilir. Gelecek yılın savaş yılı olacağına dair net sinyaller aldık.”

Zelensky, özellikle ABD’deki bazı çevrelerin "Rusya savaşı bitirmek istiyor" tezinin sahadaki gerçeklerle örtüşmediğini, Moskova’nın sadece diplomasiyi sabote etmek için zaman kazandığını ileri sürdü.

PUTİN’DEN "ASKERİ YÖNTEM" RESTİ

Gerilimi tırmandıran asıl açıklama ise Kremlin’den geldi. Vladimir Putin, bu yıl Ukrayna’da 300’den fazla yerleşim yerini ele geçirdiklerini vurgulayarak şu sert ifadeleri kullandı:

  • Askeri Kararlılık: "Diplomasiye açığız; ancak müzakerelerden kaçınılırsa Rusya, tarihi topraklarını askeri yöntemlerle geri alacaktır."

  • Tampon Bölge: Putin, güvenliği sağlamak için oluşturulan tampon bölgenin genişletilmesinin masada kalmaya devam edeceğini belirtti.

Ukrayna, bu tehditler karşısında Batı’dan sadece silah değil, el konulan Rus varlıklarının derhal kendilerine verilmesini ve "gerçek" güvenlik garantileri talep ediyor.

 

Rusya’dan görülmemiş misilleme! Putin 18,2 trilyonluk tazminat istedi
Rusya’dan görülmemiş misilleme! Putin 18,2 trilyonluk tazminat istedi

Dünya

Rusya’dan görülmemiş misilleme! Putin 18,2 trilyonluk tazminat istedi

Putin’in gözünden düştü! Esad bakın şimdi ne yapıyor?
Putin’in gözünden düştü! Esad bakın şimdi ne yapıyor?

Gündem

Putin’in gözünden düştü! Esad bakın şimdi ne yapıyor?

Rusya'dan Ukrayna açıklaması
Rusya'dan Ukrayna açıklaması

Dünya

Rusya'dan Ukrayna açıklaması

Rusya, Ukrayna savaşını Karadeniz'e taşıdı
Rusya, Ukrayna savaşını Karadeniz'e taşıdı

Dünya

Rusya, Ukrayna savaşını Karadeniz'e taşıdı

Putin Avrupalı liderlere küfür etti: Küçük domuzlar!
Putin Avrupalı liderlere küfür etti: Küçük domuzlar!

Dünya

Putin Avrupalı liderlere küfür etti: Küçük domuzlar!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23