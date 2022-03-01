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Dünya Zelenski'ye suikast için gelen Rus askerleri yakalandı
Dünya

Zelenski'ye suikast için gelen Rus askerleri yakalandı

Ukrayna Başkanı Vladimir Zelenski'ye suikast düzenlemek amacıyla Afrika'dan Ukrayna'ya gelen Waner üyeleri, Ukrayna ordusu tarafından yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-01 14:08:00 -
Zelenski'ye suikast için gelen Rus askerleri yakalandı

Rusya- Ukrayna arasında süren çatışmalarda 6. güne girildi. Rus ordusu sivil halka yönelik agresif davranışlarını sürdürmeye devam ederken, savaş siyasiler arasında da sürüyor. Son olarak sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve hükümet üyelerine suikast düzenlemek için tuttuğu "Wagner Grubu" üyesinin itirafları gündeme oturdu.

Aylık ücretleri 60 dolar

Ukrayna ordusunun başarılı operasyonu sonrası bazı Wagner üyeleri yakalandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde itiraflarda bulunan bir Wagner üyesi aylık 60 dolara savaştığını açıkladı. Daha önce Suriye'de diğer grup üyeleri ile birlikte savaştığını söyleyen üye, asıl hedeflerinin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski olduğunu belirtti.

Afrika'dan Ukrayna'ya geldiler

Geçtiğimiz günlerde Times gazetesinin ortaya attığı iddiaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve hükümet üyelerine suikast düzenlemek için Afrika'dan 400'den fazla paralı Rus askeri getirdi. "Wagner Grubu" olarak bilinen özel suikastçıların, Putin'den Zelenski ve diğer 23 hükümet yetkilisini öldürme emri aldığı iddia edildi.

Zelenski geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, Rusya ordusunun 'bir numaralı hedefinin' kendisi, 'iki numaralı hedefin' ise ailesi olduğunu belirtmişti. Ukraynalı lider ABD'nin tahliye teklifini reddederek," Savaş burada. Bir yerlere götürülmeye değil, anti-tank mermilerine ihtiyacım var" demişti.

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