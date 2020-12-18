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Aktüel Zelenskiy'den Türkiye'ye Ukrayna'nın egemenliğine desteği için teşekkür
Aktüel

Zelenskiy'den Türkiye'ye Ukrayna'nın egemenliğine desteği için teşekkür

Yeniakit Publisher
2020-12-18 16:17:45 -
Zelenskiy'den Türkiye'ye Ukrayna'nın egemenliğine desteği için teşekkür

KİEV (AA) - Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine desteği için teşekkür etti.

Zelenskiy, Ukrayna’nın Başkenti Kiev’e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı kabul ettikten sonra Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bakanları ağırlamaktan memnun olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine desteği için teşekkür eden Zelenskiy, 2021'in başında gerçekleşecek Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyine hazırlandıklarını ifade etti.

Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Kiev'de buluşmaktan memnun olacağını bildirdi.

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