Zelenskıy'den Putin açıklaması! Ruslara meydan okudu: İzin vermeyeceğiz, toprak tavizi yok! İlan etti

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodımır Zelenskıy, 17 Eylül 2023 tarihinde, ABD merkezli CBS televizyonuna verdiği demeçte, barışın sağlanması amacıyla Rusya'ya toprak imtiyazı verilmesi ihtimalinin asla olmayacağını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Zelenskıy, Ukrayna'nın topraklarının bir kısmından vazgeçip vazgeçmeyeceği sorusunu yanıtlarken, "Hayır. Burası bizim topraklarımız" diyerek bu husustaki kararlılığını bir kez daha gösterdi. Zelenskıy, Rusya'nın ele geçirdiği mümkün olduğu kadar çok bölgenin kurtarılmasının ve hava koşulları ne olursa olsun karşı taarruzun sürdürülmesinin önemine işaret etti.

UKRAYNA'NIN KARŞI TAARRUZU SÜRÜYOR

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskıy, röportajında ​​Ukrayna'nın karşı taarruzu hakkındaki gelişmeleri değerlendirdi. Zelenskıy, "Zor bir durum, size karşı tamamen dürüst olacağım. Rus işgalcilerin ilerleyişini durdurdular ve saldırdılar. Ama yine de hareket çok hızlı değil. Burada önemli olan her geçen gün daha da ileriye gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskıy, “Yüzlerce metreden bahsediyor olsak bile Ukrayna birliklerinin mümkün olduğu kadar uzağa gitmesi gerekiyor. Putin'e toprak tavizi ya da erteleme vermeyeceğiz" dedi.

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