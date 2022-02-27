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Dünya Zelenskiy'den müzakere açıklaması! 5 şehir önerdi
Dünya

Zelenskiy'den müzakere açıklaması! 5 şehir önerdi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile müzakereler için ülkesine saldırıların yapıldığı Belarus yerine İstanbul, Varşova, Bakü, Bratislava veya Budapeşte'yi önerdiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-02-27 12:30:00 -
Zelenskiy'den müzakere açıklaması! 5 şehir önerdi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, paylaştığı video mesajında, Rusya ile müzakereler için belirlenecek şehre ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Müzakereler için Minsk'i kendilerinin değil Rusya'nın seçtiğini belirten Zelenskiy, 4 gün önce Belarus topraklarından Ukrayna'ya kruz füzeleri atıldığını, uçak, helikopter ve tankların Ukraynalıları öldürdüğünü ve evleri yerle bir etmeye başlandığını kaydetti.

Kiev'e 4 gün önce 1941'de olduğu gibi saat 04.00'te saldırıldığını ifade eden Zelenskiy, "Siz uyudunuz ama biz uyandık. Biz artık yatmıyoruz, savaşıyoruz, ülkemiz için savaşıyoruz" dedi.

Zelenskiy, ülkelerine Belarus topraklarından saldırı yapılmamış olsaydı müzakereler için Minsk'i kabul edebileceklerini belirterek Belarus'un tarafsız olduğu dönemde pek çok kez orda müzakere gerçekleştirdiklerine dikkati çekti.

"Varşova, Bratislava, Budapeşte, İstanbul, Bakü hepsini Rus tarafına önerdik"

Belarus'ta bugün yapılan anayasa değişikliği referandumuna işaret eden Zelenskiy, "Önemli kararınızı henüz vermediniz. Bu yalnızca size bağlı, Rusya, Ukrayna ya da ABD'ye değil, yalnızca Belarus halkına bağlı" diye konuştu.

Zelenskiy, "Tabii ki barış istiyoruz, görüşmek istiyoruz, savaşın bitmesini istiyoruz. Rusya ile müzakereler için, ülkemize saldırıların yapıldığı Belarus yerine İstanbul, Varşova, Bakü, Bratislava veya Budapeşte'yi Rus tarafına önerdik. Topraklarından ülkemize bombaların yollanmadığı herhangi ülke kabulümüzdür. Sadece bu şekilde müzakereler dürüst olabilir ve gerçekten savaşı bitirebilir" ifadesini kullandı.

 

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