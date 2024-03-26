Zelenskiy, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı'nı görevden aldı
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Oleksiy Danilov’u görevden aldı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Oleksiy Danilov’u görevden aldı.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bir üst düzey isimde daha değişikliğe gitti. Zelenskiy, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Oleksiy Danilov’u görevden aldı. Danilov’un yerine Dış İstihbarat Servisi Başkanı Oleksandr Lytvynenko getirildi.
Lytvynenko’dan boşalan göreve ise başka bir kararname ile Oleh Ivanovich Ivashchenko atandı.