Zelenskiy tepki gösterdi: Kesinlikle değişmeli

Financial Times gazetesinde bir yazı yayınlayan Zelenskiy “Bu bir ‘kanguru mahkemesi’ ve başkanı 2018’de Rus işgali altındaki Kırım’da Ukrayna yasalarına tamamen aykırı olarak gayrimenkul edindiği ve bunu elektronik beyannamesinde bildirmediği için soruşturma altında. Bu mahkemenin birkaç yargıcı da yasadışı ilan ettikleri aynı mevzuat kapsamında varlıklarının eksik ifşası nedeniyle soruşturma altında bulunan kabul edilemez bir çıkar çatışması içerisindediler. Krizden önce bile Ukrayna nüfusunun yalnızca % 2.2’sinin Anayasa Mahkemesine tam güven duyması şaşırtıcı değildir.” dedi.

Zelenskiy, Ukrayna’daki yolsuzlukla mücadele organlarını yok etmek için “tanınmış etkili mali grupların ve yabancı devletlerin menfaatleri” adına yasadışı olarak hareket eden kişilere karşı da soruşturma başlatıldığını kaydetti.

2016 yılında zorunlu elektronik beyanname ve yasadışı zenginleşme sorumluluğunun getirilmesi, Ukrayna’daki yolsuzluğun ortadan kaldırılması için temel anlamda ilk ve en önemli adımdı. İşte o zaman Ukraynalılar, beyannamelerde ortaya çıktığı üzere üst düzey yetkililerin göze batan zenginliğini keşfettiler diyen Zelenskiy; “Bu süreci baltalamak, Ukrayna sivil toplumunun Batılı ortaklarımızın aktif desteğiyle 2014 yılında elde ettiği yolsuzlukla mücadele başarılarının önemli bir bölümünü yok etme girişimidir. Bu, Anayasa Mahkemesi’nin soruşturma için oluşturulan Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu’nun otoritesini ve liderliğini zayıflatan yeni bir kararından kaynaklanmaktadır. Bu kararlar, hukukun üstünlüğünü zayıflatmak, yolsuzlukla mücadelemizde kaydedilen ilerlemeye karşı koymak, toplumumuzu ve ekonomimizi zayıflatmak ve son olarak da Ukrayna’nın Avrupa-Atlantik entegrasyonunu durdurmak için sistematik bir çabanın parçasıdır.” diye yazdı.

Zelenskiy, Anayasa Mahkemesi’nin şu anda toprak, bankacılık ve Yolsuzlukla Mücadele Yüksek Mahkemesi’nin çalışmalarıyla ilgili ciddi reformları tersine çevirmek için tasarlanmış “Rus yanlısı milletvekilleri ve oligarklar tarafından desteklenenler” den gelen bir dizi başka görüşleri dikkate alması gerçeğinin ortada durduğunu söyleyerek; “Ülke için bu hayati reformları uygulayabildiğimiz için gurur duyuyorum, ancak şimdi Anayasa Mahkemesi onları alaycı bir şekilde ortadan kaldırmakla tehdit ediyor. Bu kampanyanın liderleri iyi biliniyor: onlar Rus sırdaşları ve yolsuzlukla mücadele kurumlarımızın faaliyetlerini kendilerine tehdit olarak gören bazı önde gelen Ukraynalı oligarklardan oluşan bir koalisyon. AB ve NATO’ya entegrasyona, Ukrayna’nın IMF ile işbirliğine ve sadece yüzde 1 değil yüzde 99 fayda sağlayacak kurallara dayalı bir topluma karşı çıkıyorlar.” dedi.

Zelenskiy, Ukrayna cumhurbaşkanı olarak, “bu karanlık güçlerin karşı devrim girişimlerinde başarılı olmalarına” asla izin vermeyeceğini söyledi.

Devlet başkanı ayrıca Ukrayna hükümetinden istişarelere başlamasını ve mahkemelerin temizlenmesini de içeren geniş ve iddialı bir yargı reform programı geliştirmesini istediğini belirtti.

Son olarak Zelenskiy “Bu zor zamanlarda, tüm Ukrayna reform yanlısı siyasi güçleri ve sivil toplumu, milletimizin ruhu ve geleceği için bu mücadelede birleşmeye ve işbirliği yapmaya çağırıyorum. Ayrıca uluslararası ortaklarımıza ve müttefiklerimize de bizi desteklemeye ve işbirliğimizi engellemeye çalışanların haksızlıklarını ortadan kaldırmaya çağırıyorum.” diye seslendi.

Kaynak: Ukrhaber