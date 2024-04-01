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Dünya Zelenskiy temizliğe devam ediyor: Danışmanları ve yardımcısını görevden aldı
Dünya

Zelenskiy temizliğe devam ediyor: Danışmanları ve yardımcısını görevden aldı

Yeniakit Publisher
2024-04-01 16:42:00 -
Zelenskiy temizliğe devam ediyor: Danışmanları ve yardımcısını görevden aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, uzun süredir yardımcılığını yapan Sergey Şefir'in yanı sıra birkaç üst düzey danışmanını da görevden aldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, uzun süredir yardımcılığını yapan Sergey Şefir'in yanı sıra birkaç üst düzey danışmanını da görevden aldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy uzun süredir birlikte çalıştığı yardımcısı Sergey Şefir'in görevine son verdi.

Zelenskiy, yönetiminde devam eden görev değişiklikleri kapsamında geçtiğimiz hafta içinde çok sayıda üst düzey danışmanını görevden almıştı.

Şefir, Mayıs 2019'da göreve gelen Zelenskiy'in başkanlığının ilk gününden bu yana yanında görev yapan az sayıdaki yetkiliden biriydi. Şefir siyasete atılmadan önce komedi stüdyosunu birlikte kurduğu Zelenskiy'in uzun süredir yakın iş ortağıydı.

Zelenskiy'in ofisinin internet sitesinde yayımlanan kararnamede 'Sergey Nahmonoviç Şefir'in Ukrayna Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcılığı görevinden alındığı' ifadeleri yer aldı.
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Zelenskiy ayrıca Oleg Ustenko, Sergey Trofimov, Mihail Radutskiy gibi bir dizi danışmanın işine son verirken, 'Ukrayna savunucularının haklarının sağlanmasından sorumlu başkanlık komiseri' olan Alena Verbitskaya ve 'gönüllü faaliyetlerden sorumlu başkanlık komiseri' Natalya Puşkareva'yı da görevden aldı.

Zelenskiy, 26 Mart'ta Ukrayna Güvenlik Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov’u kovmuştu.

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