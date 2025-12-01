  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya Zelenskiy, Macron ile bir araya geldi
Dünya

Zelenskiy, Macron ile bir araya geldi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Zelenskiy, Macron ile bir araya geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Fransız Devlet Başkanı Macron ile bir araya geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fransa’ya geldi. Zelenskiy, başkent Paris’teki Elysee Sarayı’nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından karşılandı. İki lider, resmi karşılamanın ardından içeri girerek, toplantı gerçekleştirdi.

Fransa Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i kabul ediyor.

Cenevre görüşmelerinin, ABD planının ve Avrupalı ortaklarımızla yakın istişarenin devamı olarak barış için çalışmalar sürüyor.

Fransa savunmada yeni adım: Macron’dan 10 aylık gönüllü askerlik planı
Fransa savunmada yeni adım: Macron’dan 10 aylık gönüllü askerlik planı

Dünya

Fransa savunmada yeni adım: Macron’dan 10 aylık gönüllü askerlik planı

Avrupa'da savaş paniği: Fransa 18 yaşındaki gençleri askere alacak!
Avrupa'da savaş paniği: Fransa 18 yaşındaki gençleri askere alacak!

Avrupa

Avrupa'da savaş paniği: Fransa 18 yaşındaki gençleri askere alacak!

Mısır Türkiye’yi pas geçti rotayı Fransa’ya çevirdi
Mısır Türkiye’yi pas geçti rotayı Fransa’ya çevirdi

Gündem

Mısır Türkiye’yi pas geçti rotayı Fransa’ya çevirdi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Önce il binasından yaka paça atıldı şimdi de parti meclisinden: Her şey çok güzel olacaktı ama her şey çok kısa sürdü
Gündem

Önce il binasından yaka paça atıldı şimdi de parti meclisinden: Her şey çok güzel olacaktı ama her şey çok kısa sürdü

Dördüncü kez ‘emanetçi’ olarak CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel'in hazırladığı Parti Meclisi listesine 49 kişi yerini korurken, 32 yeni ..
Korkutan uyarı: Türkiye'de satacak gıda ürünü bulamayabiliriz
Ekonomi

Korkutan uyarı: Türkiye'de satacak gıda ürünü bulamayabiliriz

Migros İcra Kurulu Başkanı Ömer Özgür Tort, gıdaya erişim, üretici kârlılığı ve ithalata bağımlılık konusunda sert uyarılar yaparak, Türkiye..
Papa 14. Leo önemli merkezleri ziyaret etti ama… Neden Ayasofya’ya uğramadı! Bu tercihin arkasında ne var? İşte nedeni…
Gündem

Papa 14. Leo önemli merkezleri ziyaret etti ama… Neden Ayasofya’ya uğramadı! Bu tercihin arkasında ne var? İşte nedeni…

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, göreve geldikten sonraki ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirerek dikkatleri üzer..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23