Zelenskiy, Macron ile bir araya geldi
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Fransız Devlet Başkanı Macron ile bir araya geldi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fransa’ya geldi. Zelenskiy, başkent Paris’teki Elysee Sarayı’nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından karşılandı. İki lider, resmi karşılamanın ardından içeri girerek, toplantı gerçekleştirdi.
Fransa Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i kabul ediyor.
Cenevre görüşmelerinin, ABD planının ve Avrupalı ortaklarımızla yakın istişarenin devamı olarak barış için çalışmalar sürüyor.