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Dünya Zelenskiy, bizim AB üyesi olacağımızdan şüphem yok deyip ilan etti! Açıklaması şaşırttı
Dünya

Zelenskiy, bizim AB üyesi olacağımızdan şüphem yok deyip ilan etti! Açıklaması şaşırttı

Yeniakit Publisher
2023-10-10 20:44:00 - 2023-10-10 21:06:19
Zelenskiy, bizim AB üyesi olacağımızdan şüphem yok deyip ilan etti! Açıklaması şaşırttı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, hem Ukrayna'nın hem de Moldova'nın Avrupa Birliği (AB) üyesi olacağından şüphesi olmadığını belirterek "Avrupa entegrasyonu yolunda Romanya'nın devletlerimizi desteklemesi önemli." dedi.

Zelenskiy, resmi ziyarette bulunduğu Romanya'nın başkenti Bükreş’te Cumhurbaşkanı Klaus Werner Iohannis tarafından resmi törenle karşılandı.

Taraflar, daha sonra baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaptı.

Görüşmelerde, savunma alanında işbirliği, Karadeniz güvenliği ve ekonomik işbirliğinin yanı sıra her iki ülkede de altyapının geliştirilmesi ve istihdam yaratılması konuları ele alındı.

Zelenskiy, görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Zelenskiy, "Hem Ukrayna hem de Moldova'nın AB üyesi olacağından şüphem yok. Avrupa entegrasyonu yolunda Romanya'nın devletlerimizi desteklemesi önemli. Ukrayna, bu yıl AB üyeliği müzakerelerine başlamaya hazır olacaktır." dedi.
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