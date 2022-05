Zelenskiy baltayı taşa vurdu! Yüz verdik, iyice şımardı

"Zelenskiy, Yunanistan’a şirin gözükmek adına Türkiye ile olan dostluğuna zarar vermemesi gerektiğini bilecek kadar kurnaz bir adam ama güç sarhoşluğu yüzünden ayarı ya da sinirleri bozulduysa, çok dikkatli olmalı" ifadelerini kullanan Özay Şendir, "Odesa bugün Ukrayna şehriyse bu Türkiye Boğazlar’ı kapattığı için öyle, Çorlu’dan Polonya’ya doğru kalkan her uçak Ukrayna’ya direnme imkânı sağlıyor ve diplomaside Putin’i ikna edebilecek tek ülke neredeyse Türkiye kaldı. Savaşlar acıdır ama savaş var diye de kimse kendini dünyanın doğruluk totemi ilan edemez" dedi. Şendir, Milliyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Adam, komedyen diye dalga geçilemeyecek kadar strateji sahibi.

ABD parlamentosuna hitap ederken ırkçılık karşıtı Marthin Luther King’in cümlelerinden alıntı yapıyor, yaşadıkları savaşı Japonya’nın Pearl Harbour baskınına benzetiyor.

Japon meclisine hitap ederken nükleer savaş tehlikesinden söz edip, Hiroşima ve Nagasaki’ye ABD’nin attığı atom bombalarının acılarını akıllara getiriyor.

İngiltere parlamentosuna Shakespeare’in sözüyle seslenip, Fransa parlamentosuna konuşmasında, Fransız devriminin mottosu “Özgürlük, eşitlik, kardeşlik” ifadesini kullanıyor.

Yunanistan parlamentosuna hitap ederken din kardeşliğini vurguluyor, İsrail parlamentosuna hitap ederken yaşananları Nazilerin Yahudi soykırımına benzetiyor.

Her konuşmada nabza göre şerbet var, her konuşmada üstü kapalı suçlama var, her konuşmada doğruluk timsali benim, bizi desteklemediğiniz takdirde siz de kötülerden birisiniz alt mesajı var.

İsrailliler Zelenskiy’in parlamentoya hitap talebini hemen kabul etmemişlerdi, boşuna değilmiş kaygıları.

Ukrayna Devlet Başkanı, ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi’ne her hitap ettiğinde, Başkan Biden hava sahasını kapatma baskısı altında kaldı, Ukrayna’ya uçak bulmak için Polonya’ya baskı yaptı, hatta hava savunma sistemleri satın alma arayışına girişti, her konuşmadan sonra kesenin ağzını açtı.

Yunanistan Başbakanı rica minnet etti, Zelenskiy, Yunan parlamentosunda konuşurken sözü iki Neonazi’ye verdi, Yunanistan birbirine girdi.

Soru 1: Ülkesinin saldırıya uğramış olması Zelenskiy’i doğruluğun temsilcisi yapar mı?

Soru 2: Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmış olması, Zelenskiy’in ofisini basan, söz dinletemediği Neonazileri ve Azov Taburu’yla daha savaştan önce iktidarını paylaştığı gerçeğini değiştirir mi?

Güç sarhoşluğu da olabilir ama Zelenskiy’in son bombası Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un saçma, Hitler’in Yahudi kanı taşıdığını iddia etmesi oldu. İsrail zaten duruma tepki gösterdi ama Zelenskiy, “Rusya Büyükelçisi İsrail’de nasıl kalacak artık?” diye sordu, Büyükelçi’nin istenmeyen adam ilan edilmesini istedi.

İsrail, Suriye hava sahasında F-35’leriyle operasyon yaparken, Rusya’nın S-400’leriyle vurulmak istemiyor ve komşu devlet olarak Moskova’yla dikkatli bir ilişki götürüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı, yaptığı çağrıyla aslında İsrail hükümetinin egemenlik hakkına müdahale ediyor.

Zelenskiy’in Yunanistan devlet kanalında Türkiye’ye Rus turist getirme çabasından dolayı eleştirmesine gelince.

Ukrayna Devlet Başkanı, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’i çok zor durumda bıraktığını, Neonazi gruplarla ilişkisinin sorgulandığını biliyor, kuvvetle muhtemel Türkiye’ye çakarak Yunanistan kamuoyunda tekrar sempati kazanmak istedi.

Fakat Ankara’daki Ukrayna Büyükelçisi de işgalin başlarında aynı konuda saygı sınırını aşmıştı.

Zelenskiy, Yunanistan’a şirin gözükmek adına Türkiye ile olan dostluğuna zarar vermemesi gerektiğini bilecek kadar kurnaz bir adam ama güç sarhoşluğu yüzünden ayarı ya da sinirleri bozulduysa, çok dikkatli olmalı.

Odesa bugün Ukrayna şehriyse bu Türkiye Boğazlar’ı kapattığı için öyle, Çorlu’dan Polonya’ya doğru kalkan her uçak Ukrayna’ya direnme imkânı sağlıyor ve diplomaside Putin’i ikna edebilecek tek ülke neredeyse Türkiye kaldı.

Savaşlar acıdır ama savaş var diye de kimse kendini dünyanın doğruluk totemi ilan edemez."