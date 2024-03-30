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Dünya Zelenskiy ABD basınına konuştu: Çekilmek zorunda kalırız
Dünya

Zelenskiy ABD basınına konuştu: Çekilmek zorunda kalırız

Yeniakit Publisher
2024-03-30 03:07:00 - 2024-03-30 03:08:37
Zelenskiy ABD basınına konuştu: Çekilmek zorunda kalırız

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD askeri yardımını alamaması halinde ordunun geri çekilmek zorunda kalacağını söyledi.

Zelenskiy, ABD basınına kritik bir demeç verdi.

Ukrayna'nın Kongre'de çoğunluğun sahibi Cumhuriyetçiler ve Başkan Biden'ın mensubu olduğu azınlıktaki Demokratlar arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle engellenen ABD askeri yardımını alamaması halinde Ukrayna ordusunun Rus güçleri karşısında 'küçük adımlarla' geri çekilmek zorunda kalacağını söyledi.

Washington Post'a demeç veren Zelenskiy, "Eğer ABD desteği olmazsa, hava savunmamız, Patriot füzelerimiz, elektronik savaş için sinyal bozucularımız ve 155 milimetrelik top mermilerimiz olmayacak demektir. Bu geri çekileceğimiz, adım adım, küçük adımlarla geri çekileceğimiz anlamına geliyor" dedi.

Zelenskiy, geri çekilmemek için bir yol bulmaya çalıştıklarını belirtti.

Biden yönetimi, Kiev yönetimine 60 milyar dolar büyüklüğünde bir askeri yardım paketi gönderme kararı almıştı. 60 milyar dolarlık bu paket Demokratların kontrolündeki Senato’dan geçse de Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi bu paketi gündemine almamıştı.
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