Zelenski'den çok konuşulacak İran iddiası! Az önce açıkladı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Rus saldırıları sonrası büyük patlamalar meydana geldi. Binalardan dumanlar yükselirken, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu kaydedildi. Rusya, Kırım'daki Kerç Köprüsü patlamalarından Ukrayna'yı sorumlu tutmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "Savaşın 229. gününde bizi yok etmeye, yeryüzünden silmeye çalışıyorlar. Zaporijya'da evlerinde uyuyanları, Kiev'de işe gidenleri öldürdüler. Maalesef ölü ve yaralılarımız var. Lütfen sığınaklardan ayrılmayın" dedi.

Zelenski, "Şehirlerimize yapılan saldırılarda İran yapımı İHA'lar da kullanıldı" diye konuştu.

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan jet hızıyla yapılan açıklamada ise, "Rusya'ya insansız hava aracı vermekle ilgili suçlamaları reddediyoruz ve Ukrayna'daki savaşın tarafı değiliz" denildi.