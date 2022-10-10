Zelenski "Sığınaklardan ayrılmayın" dedi! Rusya intikam saldırısına başladı!

Ukrayna'nın başkenti Kiev de dahil olmak üzere 3 kentte büyük patlamalar meydana geldi. Rusya ile Kırım'ı bağlayan Kerç köprüsünün vurulması ile tansiyonun zirve yaptığı Ukrayna güne patlama sesleri ile uyandı.

Ardından Ukrayna basını, sabah saatlerinde Kiev, Lviv, Dnipro şehirlerine saldırılar düzenlendiğini bildirdi.

Görgü tanıkları Kiev kent merkezinden dumanlar yükseldiğini belirtti.

Gelen ilk bilgiler patlamaların füze saldırısı sonucu meydana geldiği yönünde.

Ukraynalı yetkililerin önümüzdeki dakikalarda konu ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, kent merkezindeki Şevçenkivsk semtinde patlamaların meydana geldiğini duyurdu.

Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımında, "Şevçenkivsk semtinde birkaç patlama, başkentin merkezinde. Tüm hizmetler yerinde takipte. Ayrıntılar daha sonra" ifadelerine yer verdi.

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre başkentte 3 ya da 4 patlama meydana geldi.

Patlamaların Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'ne 1-2 kilometrelik mesafede olduğu belirtiliyor.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı: Kiev'e atılan roketlerden biri güvenlik servislerinin bulunduğu sokağa düştü. Devlet Başkanı Zelenskiy'nin ofisi de bu bölge bulunuyor.

Ukrayna ordusu, yaz ayından beri hedef aldığı Kırım Köprüsü’nü, bomba yüklü kamyonla havaya uçurdu. Kırım Köprüsü, Kırım ile Rusya arasında kara bağlantısını sağlıyordu. Köprünün sadece sivil kısmı yıkıldı, askeri olan demiryolunun hala ayakta olduğu tespit edildi.

Uzun bir süredir bölgedeki Rus hava savunma sistemlerini şaşırtmak, delmek ve satürasyona uğratmak (aşırı kullanım) için çalışan Ukrayna ordusu, köprüyü ABD yapımı HIMARS füzeleri ile vuramadı.

Rusya'nın yaptığı açıklamaya göre Ukrayna istihbaratı SBU, bomba yüklü bir kamyonla intihar saldırısı düzenleyerek köprüyü havaya uçurdu. Kerç Yarımadası üzerinde bulunan köprü, Kırım ile Rusya arasında kara bağlantısını sağlıyordu.

Ancak köprünün askeri amaçla kullanılan demiryolu kısmının hala ayakta olduğu görüldü. Yalnızca araba bağlantısını sağlayan ve sivillerin kullandığı köprü yıkıldı. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Askeri demiryolunun bugün akşam tekrar kullanıma açılacağı ifade edildi.

Rusya'nın atadığı Kırım idarecisi Sergey Aksenov, köprünün kullanıma açıldığını söyledi.