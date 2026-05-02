'Biz tüm kapıları ardına kadar açmaya hazırız' Sağlık Bakanından gençlere müjde!

Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Sağlık Bakanı Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Eczacı Çözüm Kongresi’nde yaptığı konuşmada; genç eczacıların eczane açma imkânlarını geliştirmek, mesleki desteklerini artırmak ve istihdam alanlarını genişletmek adına kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Akılcı, bilimsel ve yerli üretimi önceleyen her adımınızda daima yanınızdayız. Siz yeter ki araştırmaya, üretmeye ve milletimize şifa dağıtmaya devam edin. Biz tüm kapıları ardına kadar açmaya hazırız.” dedi.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Eczacı Çözüm Kongresi’nde yaptığı konuşmada; sağlık politikalarının istişareyle güçlendiği, ortak akılla geliştiği ve paylaşım kültürüyle derinlik kazandığı yönünde bir anlayış benimsediklerini vurgulayarak “Bu nedenle akademisyen hocalarımızla, eczacılarımızla ve gençlerimizle aynı hedef doğrultusunda ortak platformlarda olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz ve bunu çok önemsiyoruz.” dedi.

 

Eczacıların Türk tarihindeki savaşlarda adanmışlık ve idealizmle destan yazdığını söyleyen Sağlık Bakanı Memişoğlu, COVID-19 pandemisi ve 6 Şubat Kahramanmaraş Depremlerinde de eczacıların fedakârlıklarını bir kez daha ortaya koyduklarını belirtti. Bakan Memişoğlu, “Sağlık Bakanlığımızın ve meslek örgütlerimizin iş birliğiyle afet bölgelerinde kurulan sahra eczaneleri ve mobil hizmet araçlarıyla vatandaşlarımızın yanından bir an olsun ayrılmadınız. Omuzladığınız bu kıymetli sorumluluk için her bir eczacımıza gönülden teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Bakan Memişoğlu; akılcı ilaç kullanımı, antibiyotik direnciyle mücadele, kronik hastalıkların takibi, hasta eğitimi ve koruyucu sağlık uygulamalarında eczacıların rolünün son derece değerli olduğunu ifade ederek “Bu rolü güçlendirmek adına dijital altyapılarımızı da sürekli geliştiriyoruz. Kısa süre önce e-Nabız üzerinden ‘İlacım Nerede?’ uygulamasını hayata geçirdik. Vatandaşlarımızın reçetelerindeki ilaçların hangi eczanelerimizde bulunduğunu anında görebildiği bu sistem hem vatandaş memnuniyetini artırmakta hem de eczacılarımızın hizmet kapasitesini dijital dünyada daha da görünür kılmaktadır.” dedi.

Genç eczacıların eczane açma imkânlarını geliştirmek, mesleki desteklerini artırmak ve istihdam alanlarını genişletmek adına kapsamlı çalışmalar yürüttüklerinden bahseden Sağlık Bakanı Memişoğlu, “Sağlık Bakanlığı olarak eczacılarımızın emeğine, bilgisine ve vicdanına sonuna kadar güveniyoruz. Sizler bu sistemin sahadaki en güçlü temsilcileri, vatandaşımızla aramızdaki güven köprümüzsünüz. Akılcı, bilimsel ve yerli üretimi önceleyen her adımınızda daima yanınızdayız. Siz yeter ki araştırmaya, üretmeye ve milletimize şifa dağıtmaya devam edin. Biz tüm kapıları ardına kadar açmaya hazırız.” şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Hedefimiz bu oranı yüzde 25-30'a çıkarmak
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Hedefimiz bu oranı yüzde 25-30'a çıkarmak

Gündem

Sağlık Bakanı Memişoğlu: Hedefimiz bu oranı yüzde 25-30'a çıkarmak

Bakan Memişoğlu: Anne adaylarımız gebelik sürecini huzurla yaşasın
Bakan Memişoğlu: Anne adaylarımız gebelik sürecini huzurla yaşasın

Gündem

Bakan Memişoğlu: Anne adaylarımız gebelik sürecini huzurla yaşasın

Sağlık ordusunda dev büyüme! Her şey 86 milyon için!
Sağlık ordusunda dev büyüme! Her şey 86 milyon için!

Dünya

Sağlık ordusunda dev büyüme! Her şey 86 milyon için!

