Zelenski öngörüyor! 'Karadeniz’de Ruslar için güvenli bir liman hiçbir zaman olmayacaktır' sözleri dünya basınında

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yaptığı açıklamada, “Ukrayna neler yapabileceğimizi, gücümüzün nelere muktedir olduğunu kanıtlamıştır. Düşürülen Rus askeri uçaklarının sayısı ve askerlerimizin Rus filosuna karşı kabiliyetleri bunun kanıtıdır. Karadeniz'de Rus teröristler için artık güvenli liman kalmamıştır ve asla da kalmayacaktır. Ukrayna'nın gücü yeterli olduğu sürece onlar için gökyüzünde de güvenli bir alan olmayacaktır. Bu hem ortaklarımızdan gelen tedarikler hem de yerli üretimimiz için geçerlidir” dedi.

NE OLDU?

Ukrayna Savunma Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonla Rusya’nın Karadeniz Filosu’nda görev yapan ‘Sergei Kotov’ adlı devriye gemisinin batırıldığı ifade edilmişti. Bakanlık, açıklamasında, “Bir Rus gemisi daha denizaltıya dönüştürüldü. Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü'nün özel birimi 'Grup 13' Rus Karadeniz Filosu'nun 65 milyon dolar değerindeki 'Sergei Kotov' adlı devriye gemisine saldırdı. Magura V5 insansız deniz araçlarının saldırısı sonucunda 22160 proje numaralı Rus gemisi 'Sergei Kotov'un arka, sağ ve sol yanlarında hasar meydana geldi. Güne güzel bir başlangıç” ifadeleri kullanılmıştı.

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