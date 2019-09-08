A Milli takım kadrosunda yer alan başarılı futbolcu Zeki Çelik, gösterdiği performansı ile merak konusu oldu. EURO 2020 elemelerinde Türkiye'nin ilk 11 kadrosunda forma giyen genç oyuncunun hayatına dair ayrıntılar, sosyal medyada ve internette merak edilmeye başlandı. Peki Zeki Çelik kimdir? Başarılı futbolcu Zeki Çelik hangi takımlarda oynadı?

Zeki Çelik kimdir?

Mehmet Zeki Çelik, 17 Şubat 1997 Bursa doğumludur. Futbol kariyerine henüz 11 yaşındayken Yavuz Selimspor takımında başlayan Zeki Çelik, 1 yıl burada top koşturduktan sonra 2009 yılında Bursaspor'a transfer olmuştur. 2015 yılına kadar takımın alt yapısında forma giyen Zeki Çelik, 2015-2016 sezonunda bir yıllığına Bursa Nilüfer takımına kiralanmıştır.

2016 yılında İstanbulspor tarafından 1 milyon 250 bin euro bedelle bonservisi alınan Zeki Çelik, 2 yıl sonra Fransız Lille kulübü tarafından keşfedilmiş ve 2 milyon 500 bin euro bedelle transfer edilmiştir.

2015-16'da 3. Lig ekibi Bursa Nilüferspor'a kiralandı. 23 Ağustos 2015'te Kozan Belediyespor ile oynanan lig maçında kariyerinin ilk maçına çıktı. İlk sezonunda 34 lig maçında forma giydi. O sezon İstanbulspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak tarafından beğenildi ve Bursaspor'da A takımda düşünmediğini öğrenince Çelik, 2. Lig takımı İstanbulspor'a transfer olmayı kabul etti. İlk sezonunda 31 maçta forma giydi. Takımı, grup birincisi olarak TFF 1. Lig'e yükseldi. 12 Ağustos 2017'de çıktığı ilk 1. Lig maçında kariyerinin ilk golünü Eskişehirspor karşısında kaydetti. O sezon 33 maçta forma giyen futbolcu 3 tane gol kaydetti.

TFF 1. Lig'deki performansıyla millî takıma çağrılan futbolcu, yabancı takımların da dikkatini çekti ve 2018-19 sezonu öncesi Fransa Ligue 1 ekibi Lille'e transfer oldu. 11 Ağustos 2018'de Rennes'i 3-1 yendikleri maçta ilk kez Lille forması giydi. Bu maçta bir de asist yaptı.

Önceki gün önemli bir müsabakaya çıkacaklarını dile getiren Çelik, “Rakip kağıt üzerinde zayıf ama bence maç önemli. Kazanmamız gerekiyor. İnşallah galip gelip taraftarımızı mutlu ederiz” ifadelerini kullanmıştı.