  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail ‘yok edelim’ dedi Trump reddetti! Sebebi insani değil petrol endişesi! Şeytanlar kafa kafaya verip tehditler savurdu! İran anlaşma yapmazsa geri döner işi bitiririm Çakma hakimden pişkin savunma! “Hayatım yalan, hakimliğe özendim” 75 ilde uyuşturucu operasyonu yapıldı! Yüzlerce şüpheli tutuklandı Yaşanan patlama paniğe yol açtı! Depremden sonra AVM’de mahsur kaldılar Uğur Dündar, Elçin Sangu ve Hayko Cepkin de Ahbap soruşturmasında ifade verdi... Hayko Cepkin köşeye sıkışınca gazetecilere hakaret etti Sinan Burhan’dan Özel’e ‘Zeydan Karalar’ tepkisi: “Yargılanırken CHP’li temize çıkarsa Yeni Partili!” Emeklilere Türkiye Sigorta’dan Özel Avantajlar Yapay zekada çip savaşları kızıştı! En değerli şirket bir kez daha değişti Yunan askerin itirafına Hulusi Akar'dan cevap: Son pişmanlık fayda vermez
Gündem Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'a taziye ziyareti
Gündem

Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'a taziye ziyareti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'a taziye ziyareti

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'a, babası Selahattin Yalçın'ın vefatı dolayısıyla taziye ziyaretlerinde bulundu.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve beraberindeki heyet, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın vefat eden babası merhum Selahattin Yalçın için taziye ziyaretinde bulundu.

Memur-Sen Genel Merkezi 2. Kat Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen taziyede HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu ve beraberindeki heyet, merhum Selahattin Yalçın'a Cenâb-ı Allah'tan rahmet diledi, merhumun ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı temennisinde bulundu.
Taziye ziyareti, yapılan duaların ardından sona erdi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23