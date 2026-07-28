Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'a taziye ziyareti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'a, babası Selahattin Yalçın'ın vefatı dolayısıyla taziye ziyaretlerinde bulundu.
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve beraberindeki heyet, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın vefat eden babası merhum Selahattin Yalçın için taziye ziyaretinde bulundu.
Memur-Sen Genel Merkezi 2. Kat Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen taziyede HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu ve beraberindeki heyet, merhum Selahattin Yalçın'a Cenâb-ı Allah'tan rahmet diledi, merhumun ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı temennisinde bulundu.
Taziye ziyareti, yapılan duaların ardından sona erdi.