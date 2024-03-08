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Gündem Zekeriya Yapıcıoğlu’ndan İslam dünyasına tepki! 'Bu bahane kabul edilemez'
Gündem

Zekeriya Yapıcıoğlu’ndan İslam dünyasına tepki! 'Bu bahane kabul edilemez'

Yeniakit Publisher
2024-03-08 15:51:00 - 2024-03-08 16:10:18
Zekeriya Yapıcıoğlu’ndan İslam dünyasına tepki! 'Bu bahane kabul edilemez'

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, katil İsrail'in Gazzeli mazlumlara yönelik soykırımına çeşitli bahanelerle müdahalede bulunmayan İslam ülkelerine tepki gösterdi.

Yapıcıoğlu Kocaeli'de gazetecilere açıklamalarda bulundu. Gündeminde katil İsrail'in 7 Ekim'den beri aralıksız devam eden zulmü vrdı.

HÜDA PAR Genel Başkanı İslam ülkelerine tepki gösterdi.

"Açlıktan ölümlerin başladığı bir yere yardım gönderilmesi insanlık borcudur" diyen Yapıcıoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın gözleri önünde naklen yayınlarda bu suç siyonist terör şebekesi, siyonist katil çetesi tarafından pervasızca işleniyor. 5 ayı aşkın bir süredir her gün oradaki masum insanların, kadınların, çocukların tepesine bombalar iniyor. Son birkaç haftada insanlar sadece bombalarla, kurşunlarla, tank ve top gülleleriyle değil artık ilaçsızlıktan ya da gıdasızlıktan da ölmeye başladı. Beslenemediği için derisi kemiğine yapışmış, adeta canlı bir iskelete dönüşmüş insanlar var.

Karadan yardımların içeriye girmesine müsaade edilmiyor. Yardım göndermesi gerekenler, İsrail'in siyonist işgal rejiminin bu vahşi tutumu karşısında sanki onlardan izin almak mecburiyetindeymiş gibi bir tavır takınıyor. 'Biz elimizden geleni yapıyoruz fakat İsrail buna müsaade etmiyor' şeklindeki bahanenin arkasına sığınan bir İslam dünyasıyla yüz yüzeyiz. Bu bahane, gerekçe kabul edilebilir değildir" 
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Batı ülkelerinin iki yüzlülüğüne vurgu yaptı!

Batı ülkelerinin Gazze'ye sözde yardım çabasını "trajikomik" bulduğunu belirten Yapıcıoğlu, şöyle devam etti:

"Bu borç bütün insanlarındır. Mutlak suretle oraya yardımın gönderilmesi gerekir. Karada Refah Sınır Kapısı'nın önünde 10 binlerce kamyon yüklü bir vaziyette Gazze Şeridi'ne geçmeyi beklerken, o kapıyı açmak yerine Batılı ülkelerin, Amerika başta olmak üzere havadan Gazze Şeridi'ne yardım attığını söylemesi ve attıkları yardımların önemli bir kısmının da denize düşmesi, hatta sınırın öteki tarafına, işgal edilmiş topraklara düşmesi trajikomik bir durumdur. Yapılması gereken şey bir an önce Refah Sınır Kapısı'nın tamamen açılarak, oradaki insanlara yetecek miktarda gıda, su, ilaç, enerji, yakıt, ihtiyaç hissedilen bütün maddelerin bir an önce oraya gönderilmesi gerekir. Dediğim gibi bu bütün insanlığın bir borcudur."

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