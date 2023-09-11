Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan dar gelirli öğrenci velileri için çağrı!

"Bugün başlayan yeni eğitim-öğretim yılının, 20 milyonu aşkın öğrencimiz ve 1 milyonu aşkın öğretmenimiz için başarılı geçmesini diliyorum." diyen Yapıcıoğlu, "Eğitimde başarının asıl ölçüsünün iyi bir insan yetiştirmek olduğunu unutmamamız gerekir." ifadesini kullandı.

Yapıcıoğlu, dar gelirli velilere kırtasiye masrafı ve servis ücreti konusunda da destek olunması çağrısında bulundu.

Zekeriya Yapıcıoğlu mesajına şöyle devam etti:

Her ne kadar Anayasada ilköğretimin zorunlu ve devlet okullarında parasız olduğu belirtilse de eğitim, ekonomik sıkıntı yaşayan aileler açısından büyük bir külfete dönüşmektedir. Sadece okul parası almamak veya ders kitaplarını temin etmek eğitimin parasız olduğu anlamını karşılamaz. Kırtasiye masrafları ve servis ücretlerinin de en azından dar gelirli aileler için karşılanması gerekir.

Bu vesileyle bir kez daha yeni eğitim-öğretim yılını tebrik ediyor, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

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