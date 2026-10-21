Polisin üzerine araç sürüp kaçtı! Yakalanınca söylediği söz pes dedirtti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde gece saatlerinde yaşanan olay, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Hunat Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde O.Ş. yönetimindeki 38 ER 031 plakalı aracı durdurmak istedi.

POLİSİN “DUR” İHTARINA UYMADI

Polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayan O.Ş.'nin aracıyla kaçmaya çalıştığı, bu sırada aracını ekiplerin üzerine sürdüğü belirtildi.

Bunun üzerine sürücü ile polis arasında kovalamaca başladı.

Ekipler, kaçan aracı Tacettin Veli Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı üzerinde durdurmayı başardı.

0.89 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Polisin yaptığı kontrolde O.Ş.'nin 0.89 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücünün trafik mevzuatının ilgili maddelerinden aldığı cezaların toplamının ise 680 bin TL'ye ulaştığı bildirildi.

BU KEZ “BEN SÜRÜCÜ DEĞİLİM” DEDİ

O.Ş.'nin yakalandıktan sonraki sözleri de dikkat çekti.

Polis ekiplerinin kendisini aracın sürücüsü olarak yakalamasına rağmen O.Ş., direksiyonda kendisinin olmadığını ileri sürdü.

Alkollü olduğu belirlenen ve “dur” ihtarına uymadığı belirtilen sürücü, ardından polis memurlarına “Ben de dava açarım” şeklinde tehditkâr ifadeler kullandı.

680 BİN TL CEZA

O.Ş. hakkında “trafiğin güvenliğini tehlikeye atmak” suçundan adli işlem başlatıldı. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Araç ise işlemlerin tamamlanmasının ardından çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.