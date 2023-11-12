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Sosyal Medya Zekeriya Yapıcıoğlu Kassam Tugayları'nın üniformasını giyen gençlerle kürsüye çıktı!
Sosyal Medya

Zekeriya Yapıcıoğlu Kassam Tugayları'nın üniformasını giyen gençlerle kürsüye çıktı!

Yeniakit Publisher
2023-11-12 22:58:00 - 2023-11-12 23:02:50

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Batman'da Gazze için düzenlenen mitinge Kassam Tugayları'nın üniformasını giyen gençlerle çıkınca gündem oldu.

Turgut Özal Bulvarı Yıldız Camii önünde, HÜDA PAR öncülüğünde 'Aksa Tufanı'na destek mitingi düzenlendi.

Yapıcıoğlu mitinge üzerinde Kassam Tugayları'nın üniforması olan gençlerle birlikte çıktı.

Mitinge katılanlar, Filistin bayrakları açarak, “Filistin'e selam direnişe devam” sloganları attı. Bazı kişiler de Filistin'de yaşanan saldırıların fotoğraflarının olduğu dövizleri taşıdı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan mitinge, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile birlikte Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, HAMAS Alimler Birliği Dış Ülkeler Sorumlusu Nevvaf Tekruri, HÜDA PAR İl Başkanı Davut Şahin de katıldı.

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