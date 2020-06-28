Zekeriya Öz'ün peşine düştüler! "O vatan hainini görsek..."

Hakkında tutuklama kararı çıkacağını önceden haber alıp 10 Ağustos 2015’te gece yarısı kayıplara karışan firari FETÖ’cü eski savcı Zekeriya Öz Almanya’nın birçok kentinde görüldü. Ancak nerede saklandığı bir türlü tam aydınlık kazanmadı. Almanya şimdi firari Öz’le ilgili yeni bir olayla çalkalanıyor. Olayın yaşandığı yer iddialara göre Mannheim kenti... 309 bin nüfuslu Mannheim, Almanya’da Türk nüfusun yoğun olduğu kentlerden biri. Kentin tarihi meydanı Marktplatz’ın adı “Little İstanbul” (Küçük İstanbul). Cağ kebaptan taş fırın pideye, pastaneden baklavacıya, kuyumcudan çeyiz eşyalarına kadar tamamen Türk işyerleri hakim buraya ve kentin en canlı mahallesi burası.

Tekme tokat dövüldü

Geçtiğimiz günlerde Zekeriya Öz'ün dayak yediği ortaya çıkmıştı. Almanya'da yaşayan Türklerin Zekeriya Öz’ü hemen tanıdığı ve “Sen burada utanmadan hangi yüzle dolaşıyorsun” diye Zekeriya Öz’ü yumrukladığı belirtilmişti.

"Senden önce biz hallederiz"

Hürriyet'ten Celal Özcan, Mannheim'de Türk restoran ve kafelerine, Fatih Camisi’ne gitti ve “Zekeriya Öz burada yaşıyormuş, haberiniz var mı” diye sordu. Bölgedeki Türkler, “Abi o vatan hainini görsek, senden önce biz hallederiz” şeklinde cevap verdi. Bir döner kebap büfesi çalışanı, “Biz de basından okuyoruz. Belki buraya gelmiş döner yemiştir. Ama ben simasını bile tanımıyorum” dedi.