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Gündem Zekeriya Beyaz'ın cenazesine pohpohladığı laikçiler bile gelmedi!
Gündem

Zekeriya Beyaz'ın cenazesine pohpohladığı laikçiler bile gelmedi!

Laikçiler tarafından pohpohlanan ve İslam'ı ifsat etmeye çalışan sözde ilahiyatçı Zekeriya Beyaz tedavi gördüğü hastanede öldü. Beyaz’ın cenazesine yaranmaya çalıştığı tek bir laikçi bile gelmedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-13 22:22:00 -
Zekeriya Beyaz'ın cenazesine pohpohladığı laikçiler bile gelmedi!

Hayatını İslam'ı ifsat etmek için harcayan ve nefesini bu yönde tüketen sözde İlahiyatçı Prof. Dr. Zekeriya Beyaz, 18 Mart'ta aspirasyon pnimonisi (yiyeceklerin, tükürüğün, mide sıvılarının veya mideden yemek borusuna geri çıkan maddelerin akciğerlere geçerek enfeksiyona sebep olması) nedeniyle özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Alzheimer tanısı da konulduğu öğrenilen Beyaz, dün tedavi gördüğü hastanede öldü.

Topkapı’da defnedildi

Bir grup yakınının katıldığı törenle Zekeriya Beyaz’ın cenaze namazı, öğle vakti Esenler Merkez Camii'nde kılındı.

Cenaze, kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Topkapı Kozlu Mezarlığı'na götürüldü.

 

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