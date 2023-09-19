"Zeka"nızı kullanın! Yatırım yapmış olmak için yatırım yapmayın!

Günümüzde şirketler, teknolojiye yaptıkları yatırımı stratejik hedefleriyle uyumlu hale getirmeye önem veriyor. KPMG'nin “2023 Küresel Teknoloji Raporu” şirketlerin dijital dönüşüm yolculuğuna devam etmek istediğini gösteriyor.

Dijital dönüşüm somut kazanımlar sağlıyor

Araştırmaya göre dijital dönüşüm yatırımları beklentileri de aşacak şekilde somut kazanımlar sağlıyor: İşletmelerin yüzde 29'u veri ve analitik yatırımları sayesinde en az yüzde 11'lik bir kârlılık ya da performans artışı elde ettiklerini söylüyor. Yüzde 27'si genel bulut ve hizmet olarak sunulan araçlara yapılan yatırımlar için aynı şeyi söylerken yüzde 26'sı ise yapay zekâ ve otomasyona yapılan yatırımlardan kazanımlar elde ettiklerini belirtiyor.

Yapay zekâ ve makine öğrenimi parlamaya devam ediyor

Şirketler, yapay zekâ ve makine öğrenimini kısa vadeli hedeflerine ulaşmak için en önemli teknolojiler olarak görüyor. Katılımcıların yarısından fazlası (yüzde 57), üretken yapay zekâ da dâhil olmak üzere yapay zekâ ve makine öğreniminin önümüzdeki üç yıl içinde iş hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmada önemli rol oynayacağına inanıyor. Bu oran, sıralamadaki bir sonraki teknoloji olan uç bilişimin (yüzde 42) oldukça önünde yer alıyor.

“Teknolojiye yatırımlar bilinçli şekilde yapılmalı”

KPMG Türkiye İnovasyon ve Teknoloji Danışmanlığı Lideri ve Şirket Ortağı Gökhan Mataracı yaptığı değerlendirmede, “Teknoloji liderleri, görev yaptıkları şirketlerde dijital dönüşümü sürdürmekte kararlı görünüyor. Ancak daha büyük bir etki için daha geniş bir iş birliği içerisinde bu dönüşümü sürdürmek gerekiyor. Destekleyici bir ortamda bile, teknolojiye sırf yatırım yapmış olmak için yatırım yapmak doğru değildir. Bu yatırımlar bilinçli bir şekilde yapılmalıdır. Yeni teknolojiler şirketlere zorlu rekabet ortamında oldukça yardımcı olduğundan dijital dönüşüm söz konusu olduğunda, tereddütlü bir yaklaşım maliyetli olabiliyor. Bu nedenle günümüzün zorlu rekabet ortamında, dijital dönüşüm net iş sonuçlarına bağlanmalı ve kâr-zarar getirileri dikkatle izlenmelidir." dedi.