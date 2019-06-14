Zekâ Gücü Projesi’yle yeni dâhiler yetiştirecek

Sosyal sorumluluk projeleriyle öne çıkan Turkcell, özel yetenekli çocukların eğitimine büyük önem veriyor. Şirketin bu çerçevede hayata geçirdiği Zekâ Gücü Projesi’nden toplam 6 bin öğrenci faydalandı. 187 saati geçen kodlama ve drone eğitimlerinin 81 ile yayılması hedefleniyor.

Minik dahiler aranıyor

Büyük rağbet gören eğitimlerin son adresi Şanlıurfa Haliliye BİLSEM oldu. Zekâ Gücü Projesi kapsamında açılan yeni sınıfla minik dâhilerin aranıp bulunması ve yenilikçi projelere kapı aralanması öngörülüyor.

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, Zekâ Gücü sınıflarında bugüne kadar binlerce öğrencinin eğitim aldığını kaydetti. Çocukların yüzde 95’inin aldığı eğitimden memnun olduğunu belirten Yiş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yeni haberlerimiz ve müjdelerimiz de var. İlki, sınıflarımızda artık, son derece gelişmiş bir eğitim kiti dağıtılacak. Turkcell Robotik ve Programlama Kiti artık Zekâ Gücü sınıflarında kullanılacak. Yeni eğitim kitiyle uzay bilim, yapay zekâ, drone ve akıllı ev teknolojileri vereceğiz. İkinci olarak Zekâ Gücü mobil uygulamasını geliştirdik. Son olarak eğitim içerikleri www.zekagucu.com.tr adresinden ve mobil uygulama üzerinden tüm öğrencilerimizin erişimine açık olacak. Web sitemizde kodlama, drone eğitimleri verilecek. Zekâ Gücü sınıflarıyla hedefimiz; üç yılda 50 bin, 6 yılda 100 bin çocuğumuza ulaşmak.”

Zeka Gücü sınıflarıyla üç yıl önce yakılan teknoloji eğitimi ışığının hızla yayılmasından mutluluk duyduklarını dile getiren Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Koç da “Kurum olarak bu yeni çağa ve şartlarına ayak uydurma, Türkiye’nin geleceğine katkı sunma gayreti içindeyiz. Hayırlı bir hizmet yaptığımıza inanıyoruz“ diye konuştu.

Teminatımız çocuklar

Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı İbrahim Er ise Türkiye’nin hedefleri olan bir ülke olduğuna vurgu yaptı. Bu hedeflerde güvencenin çocuklar olduğunu savunan Er, “Ancak çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe hazırlayacak bir eğitimle, bu hedefleri başarmamız mümkün olabilir. Bu anlamda özel yetenekli çocuklar da ayrıca çok önemli. Bugün 43 bin çocuğumuz BİLSEM’lerde eğitim alıyor, bu rakamı çok yukarılara taşımayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu. Er, Zekâ Gücü projesinin 2023 eğitim vizyonuna çok ciddi katkı yaptığını da sözlerine ekledi.