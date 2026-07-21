Yağış haritası belli oldu: Türkiye’ye Haziran bereketi
Türkiye genelinde haziranda yağış miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık iki kat arttı. Meteoroloji verilerine göre, geçen ay metrekareye ortalama 23,7 kilogram yağış düştü. Haziran ayı yağış normali metrekareye 33,6 kilogram olurken, geçen yılın aynı ayında metrekareye 12,5 kilogram yağış kaydedildi. Buna göre, haziran yağışları normaline göre yüzde 30 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 90 artarak yaklaşık 2 katına çıktı.