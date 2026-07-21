Yağış haritası belli oldu: Türkiye’ye Haziran bereketi

- Yağışlar 5 bölgede geçen yıla göre yüzde 100'den fazla arttı Marmara Bölgesi'nde haziranda metrekareye 8,9 kilogram yağış düştü. Bölgenin haziran ayı yağış normali metrekareye 41,5 kilogram, geçen yılın aynı ayındaki yağış miktarı ise 2,4 kilogram olarak kaydedildi. Böylece bölgede yağışlar normaline göre yüzde 79 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 100'den fazla arttı. Ege Bölgesi'nde haziran yağışı metrekarede 24,6 kilogram olarak gerçekleşti. Bölgenin normali 26,1 kilogram, geçen yılın aynı ayındaki yağış miktarı ise 8,3 kilogram olarak kayıtlara geçti. Yağışlar normaline göre yüzde 6 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 100'den fazla arttı. Akdeniz Bölgesi'nde metrekareye 24,2 kilogram yağış düştü. Bölgenin haziran ayı normali 21,2 kilogram, geçen yılın aynı ayındaki yağış miktarı ise 10 kilogram olarak kaydedildi. Yağışlarda normaline göre yüzde 14, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 100'den fazla artış gerçekleşti.