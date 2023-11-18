Zehrini sürekli müslümana kustu! Metin Uca pislikleriyle yanacak

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Her fırsatta mütedeyyin insanlarla alay eden, İslam’a ve Müslümanlara açıkça saldırmaktan imtina etmeyen ahlaksız Metin Uca, skandal açıklamalarıyla gündemden düşmüyordu. “Bu topraklarda herkesin birinci sınıf vatandaş olduğu ve eşit faydalandığı ve hayatı da paylaştığı bir Türkiye hayal ediyorum” diyerek hayalini paylaşan Metin Uca mütemadiyen İslam’a ve Müslümanlara kin gütmüş ve bunu sürekli dile getirmişti.

Medya maymunu

İşte Metin Uca’nın skandal paylaşımlarından bazıları:

“14 asırdır var olan bir din neden kadına değer vermez buyrun anlatın?”

“Oğlunu kesene gökten koç gelmesi akılcı gerçekçi ve normal ama çatıdan hediye bırakması tuhaf öyle mi?”

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Geçtiğimiz yıllarda uzun süre söndürülemeyen yangınlar için ‘yağmur duasına’ çıkan Müslümanlarla alay eden Uca, “Türkiye’de yaşayan herkes bilir ki Ağustos’ta Antalya’ya yağmur yağmaz. Duaya değil, bilime inanın” skandal paylaşımını yapmıştı.



Porno film oyuncusunun başörtülü fotoğrafını ‘İBB’den kovulan tesettürlü kadın’ algısı üreterek paylaşıp, sözde mizah yapmaya çalışmıştı.

CHP’de etkin olarak siyasetle de uğraşan Uca’nın skandallarının ardı arkası kesilmiyordu. Türkiye’nin menfaatine olan konularda bile yerli ve milli tutum sergileyemeyen Uca, çarşaflı kadınların resmini paylaşarak altına “Cadılar bayramınız kutlu olsun” yazarak İslam’a nefretini kusmuştu. Fethin sembolü Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin yeniden ibadete açılmasını hazmedemeyen Uca, “Justinianus tarafından İslamiyet’in doğuşundan 200 yıl önce yapılmış, son 500 yıldır cami olan simge bir insanlık ortak kültür varlığının, iç politika malzemesi yapılmasına sevinebilen garip üniversite rektörünün, vasat zekâsı ile, saygın bir kurumsal hesabı kirletme girişimi” İfadelerini kullanmıştı.

Kimse seni hatırlamayacak

Muzurluğunu azgınlığa çeviren Metin Uca, katıldığı bir TV programında öldükten sonra yakılmayı şöyle vasiyet etmişti: “Burası özgür bir ülke olsa yakılarak ölmek isteyenlere de saygı duyulurdu. Ama ne yazık ki böyle bir şansımız yok. Yakılarak ölmek ve küllerimin de İstanbul Boğazı’ndan serpilmesini istiyorum. İkiyüzlü cenaze törenlerini istemediğim için yakılarak ölmeyi çok istiyorum. Umarım dostlarım ve bu konuda bıraktığım vasiyet çerçevesinde bunu yaparlar. Tören istemiyorum çünkü. Hatırlanmak istemiyorum.” Öte yandan gömülmeyi değil yakılmayı isteyen Uca, tüm tepkilere rağmen, cumartesi günü saat 11.00’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenecek tören ile son yolculuğuna uğurlanacak. Uca’nın cenazesi ise pazar günü öğle namazını müteakip Ankara Kocatepe Camii’nden alınarak Cebeci Asri Mezarlığı’na defnedilecek.